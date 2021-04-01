Вакцина проти COVID-19 компаній Pfizer і BioNTech залишається високоефективною через шість місяців з початку її використання.

Про це повідомляється в спільній заяві компаній на сайті Pfizer.

Дані подальшого спостереження завершального етапу випробувань за участю 46 307 осіб показали, що вакцина була ефективна на 91,3% в запобіганні симптоматичних випадків – починаючи з одного тижня після другої дози протягом шести місяців. Згідно зі звітом, тільки в США рівень ефективності склав 92,6%.

Водночас компанії надали деякі з перших даних про те, як їх вакцина може впоратися з таким, що ухиляється від імунітету варіантом B.1.351, який виник в Південній Африці. Дев’ять з 800 учасників випробувань в цій країні захворіли коронавірусів – в тому числі шестеро інфіковані B.1.351. Однак всі вони були в групі плацебо, що дозволяє припустити, що укол зберігає ефективність проти цього варіанту.

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що результати дозволяють виробниками препарату подати заявку на отримання ліцензії на біологічний препарат в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США.

Вакцина вже отримала дозвіл на екстрене використання від FDA. Це означає, що воно діє тільки до тих пір, поки екстрена ситуація не закінчиться, і її можна відкликати або змінити в будь-який час. Офіційне схвалення розраховане на тривалий термін.

Компанії заявили, що нових серйозних проблем з безпекою не виявлено.