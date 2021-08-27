Ефективність вакцин проти коронавірусу COVID-19 значно знизилася через виникнення й поширення штаму Delta. Натомість ефективність проти інших інфекційних хвороб така ж висока.

Про це повідомляє американське видання The New York Times, посилаючись на результати проведених досліджень з цього приводу.

На початку року, коли у світі розпочалася кампанія з вакцинації проти коронавірусу, ефективність щеплень була дуже високою, але після виникнення та поширення штаму Delta різко знизилася. Про це свідчать результати останнього дослідження, опублікованого Центром з контролю та профілактики захворювань.

Дослідження було проведено, аби з’ясувати – чи пов’язано зниження ефективності вакцин проти коронавірусу саме з появою штаму Delta. Загалом, показники ефективності почали різко зменшуватися через чотири місяці після початку кампанії.

“Ми намагалися з’ясувати – причина в появі штаму Delta чи просто знижується ефективність? Знаєте, якого ми дійшли висновку?! Ми не можемо точно визначити причину зниження ефективності”, – пояснила мету дослідження епідеміолог Ешлі Фаулкс.

Під час дослідження проводилося спостереження за тисячами респондентів, медичних працівників та інших осіб, які не мали змоги працювати дистанційно. Експеримент проводився в вісьмох місцях в таких штатах: Аризона, Орегон, Флорида, Техас, Юта та Міннесота. Учасників тестували на наявність антитіл до коронавірусу щотижня протягом 35 тижнів, а також в будь-який час, коли в них з’являлись симптоми зараження коронавірусом.

Важливо, що більшість респондентів отримала щеплення Pfizer-BioNTech; одна третина — вакциною Moderna, а ще 2% – вакциною Johnson & Johnson.

З початку дослідження (14 грудня) по 14 серпня вакцини показали ефективність 80% (серед вакцинованих респондентів, в порівнянні з невакцинованими). Але коли загальний рівень ефективності вакцин знизився до 91% через штам Delta, ефективність захисту від інфекцій знизилась до 66%.

Фаулкс акцентувала, що потрібно обережно інтерпретувати дані щодо зниження ефективності вакцин, оскільки період, коли штам Delta став домінантним, поки що надто короткий.

Інше дослідження, результати якого опублікували в CDC, було проведено в окрузі Лос-Анджелес з 1 травня по 25 липня 2021 року. Воно показало, що серед невакцинованого населення рівень ймовірності інфікування в 4,9 раза вище, а вірогідність ушпиталення після зараження коронавірусом – у 29 разів вище.

Дослідження проводилося серед понад 43 тисяч респондентів. З них 25% були повністю вакциновані, 3,3% – частково вакциновані, а 71,4% – невакциновані. Серед вакцинованих, тільки 3% ушпиталили повторно, 0,5% – до відділень інтенсивної терапії (в реанімації), 0,2% мали потребу в ШВЛ. Аналогічні показники серед невакцинованих складали 7,6%, 1,5% та 0,5%, відповідно. Смертність серед вакцинованих становила 0,2%, а серед невакцинованих – 0,6%.