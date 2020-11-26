Про це повідомляє видання Bloomberg.
Під час випробувань вакцина в середньому показувала 70% ефективності. Однак у фінальному третьому етапі досліджень оксфордська розробка показала понад 90% ефективності. Максимальну ефективність підтвердила частина добровольців, що отримали перше з двох щеплень із меншим дозуванням препарату.
У компанії підтвердили цей факт, але зазначили, що менше дозування було спричинене помилкою виробництва, а не зміною тактики клінічного дослідження.
За даними видання, високу ефективність вакцини підтвердили добровольці молодого віку. Проте у пресрелізі AstraZeneca та Оксфордського університету цих даних не було.
У Оксфорді розповіли, що не відразу виявили введення меншої дози вакцини певній групі добровольців. Проте дослідники вирішили продовжити спостереження за цією групою. Також в університеті запевнили, що процес налагоджено і вони можуть гарантувати дистрибуцію однакових доз вакцини.
Незалежний аналітик Сем Фазелі зазначив, що різниця в ефективності вакцини AstraZeneca на різних етапах досліджень скоріше за все була спричинена саме різницею у демографії вибірки для випробування.
“У будь-якому разі, справжня ефективність вакцини наразі залишається невідомою”, – зазначив він.
- Раніше компанія Moderna заявила про 94,5% ефективності своєї вакцини проти коронавірусу на третій стадії випробування. Голова компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що ціна однієї дози вакцини проти COVID-19 буде коливатися від $ 25 до $ 37. Також компанія анонсувала поставки в Європу.
- Американські компанії Pfizer та BioNTech заявили, що остаточний аналіз фази трьох випробувань вакцини від коронавірусу показує, що вона на 95% ефективна в запобіганні COVID-19 навіть у літніх людей.
- Оксфордська COVID-вакцина викликає потужну імунну відповідь у дорослих пацієнтів віком у 60–70 років. Цей факт вселяє надію на те, що вона може захистити вікові групи, які найбільше ризикують заразитися коронавірусом.
- Також стало відомо, що вакцина проти COVID-19 під кодовою назвою AZD1222, над якою працюють Оксфордський університет і компанія AstraZeneca, показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%.