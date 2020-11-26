Про це повідомляє видання Bloomberg.

Під час випробувань вакцина в середньому показувала 70% ефективності. Однак у фінальному третьому етапі досліджень оксфордська розробка показала понад 90% ефективності. Максимальну ефективність підтвердила частина добровольців, що отримали перше з двох щеплень із меншим дозуванням препарату.

У компанії підтвердили цей факт, але зазначили, що менше дозування було спричинене помилкою виробництва, а не зміною тактики клінічного дослідження.

За даними видання, високу ефективність вакцини підтвердили добровольці молодого віку. Проте у пресрелізі AstraZeneca та Оксфордського університету цих даних не було.

У Оксфорді розповіли, що не відразу виявили введення меншої дози вакцини певній групі добровольців. Проте дослідники вирішили продовжити спостереження за цією групою. Також в університеті запевнили, що процес налагоджено і вони можуть гарантувати дистрибуцію однакових доз вакцини.

Незалежний аналітик Сем Фазелі зазначив, що різниця в ефективності вакцини AstraZeneca на різних етапах досліджень скоріше за все була спричинена саме різницею у демографії вибірки для випробування.

“У будь-якому разі, справжня ефективність вакцини наразі залишається невідомою”, – зазначив він.