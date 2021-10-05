Ефективність вакцини Pfizer/BioNTech проти COVID-19 знижується з 88% до 47% через шість місяців після введення другої дози, а щодо штаму Delta - до 53% через чотири місяці.

Про це свідчать результати дослідження науковців американської Kaiser Permanente, оприлюднені у медичному журналі Lancet.

“Ефективність вакцини Pfizer Inc (PFE.N) / BioNTech SE в запобіганні зараження коронавірусом знизилася до 47% з 88% через шість місяців після другої дози. Водночас аналіз показав, що ефективність вакцини у запобіганні госпіталізації та смерті залишалася на рівні 90% протягом принаймні шести місяців, навіть щодо заразнішого штаму Delta”, – йдеться у дослідженні.

В межах дослідження вчені вивчили електронні медичні записи приблизно 3,4 мільйона людей в період з грудня 2020 року до серпня 2021 року. Аналіз чітко продемонстрував, що вакцина Pfizer /BioNTech ефективна проти всіх штамів COVID-19.

Ці дані дають можливість зробити висновки, що ефективність вакцини проти штаму Delta протягом першого місяця після другого щеплення становить 93%. Вона знижується до 53% через 4 місяці. Проти інших штамів ефективність знизилася до 67% з 97%.

Нагадаємо, що Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) схвалило введення третьої, бустерної дози вакцини проти коронавірусу від Pfizer.