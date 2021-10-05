Про це свідчать результати дослідження науковців американської Kaiser Permanente, оприлюднені у медичному журналі Lancet.
“Ефективність вакцини Pfizer Inc (PFE.N) / BioNTech SE в запобіганні зараження коронавірусом знизилася до 47% з 88% через шість місяців після другої дози. Водночас аналіз показав, що ефективність вакцини у запобіганні госпіталізації та смерті залишалася на рівні 90% протягом принаймні шести місяців, навіть щодо заразнішого штаму Delta”, – йдеться у дослідженні.
В межах дослідження вчені вивчили електронні медичні записи приблизно 3,4 мільйона людей в період з грудня 2020 року до серпня 2021 року. Аналіз чітко продемонстрував, що вакцина Pfizer /BioNTech ефективна проти всіх штамів COVID-19.
Ці дані дають можливість зробити висновки, що ефективність вакцини проти штаму Delta протягом першого місяця після другого щеплення становить 93%. Вона знижується до 53% через 4 місяці. Проти інших штамів ефективність знизилася до 67% з 97%.
Нагадаємо, що Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) схвалило введення третьої, бустерної дози вакцини проти коронавірусу від Pfizer.
- 23 вересня у США схвалили третю дозу вакцини Pfizer і BioNTech COVID-19 для людей у віці 65 років і старше, а також для деяких американців з групи високого ризику (медичні працівники, вчителі та персонал денного догляду, працівники продуктових магазинів і ті, хто перебуває в притулках для бездомних або в’язницях).
- В серпні Всесвітня організація охорони здоров’я закликала країни наразі утриматися від щеплення громадян третьою дозою вакцини проти коронавірусу хоча б до кінця вересня. У Білому домі цей заклик розкритикували.
- В Ізраїлі третя доза вакцини проти коронавірусу є обов’язковою. Це перша країна, що пішла на такий крок.