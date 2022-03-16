Про це повідомили в етері телеканалу “Україна 24”.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки раніше попереджав про можливість таких фейків. Зокрема про неправдиві “офіційні заяви”, нібито капітуляцію та заклики здаватися. Проте Офіс Президента та Збройні сили України неодноразово заявляли, що Україна боротиметься до перемоги і не буде поступатися ворогу.

“Дорогі українці, шановні захисники! Бути Президентом виявилося не так уже й легко. Я змушений приймати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. Час подивитися в очі. Не вийшло. Стало гірше, набагато гірше. Більше немає жодного завтра, принаймні, для мене. І тепер я приймаю рішення попрощатися з вами. Я раджу вам скласти зброю і повернутися в сім’ї. На цій війні не слід помирати”, — заявили у фейковому зверненні.

Президент України вже відреагував на провокацію, яку він назвав “дитячою”. Він заявив, що може запропонувати скласти зброю лише військовим Російської Федерації – і повертатися додому.

“Ми вдома, ми захищаємо свою землю, своїх дітей, сім’ї. Тож жодну зброю ми складати не збираємось до нашої перемоги”, — додав Володимир Зеленський.