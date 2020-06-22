Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

“Сьогодні мені сильно хочеться кричати про нього і про його досягнення на весь світ !! Я настільки пишаюся ним, що рішуче пишу це відкрите звернення! Тимура президент Порошенко призначив головою Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку в 2015 році. Президент шукав людину з профільною освітою в питанні фінансів і економіки – у Тимура їх три. Призначення стало для нашої сім’ї несподіванкою, вдарило громом – Тимуру довелося залишити бізнес і очолити структуру, яка на той час була помножена на нуль системою! Тоді він сказав мені: “Я прошу твоєї підтримки ! Я не зможу заробляти, як раніше! Але це реальний шанс змінити економіку нашої країни – Україна на 136 місці після Конго … Він зібрав круту команду і вони почали писати закони. Спілкувалися виключно з кращими в цій темі світовими фахівцями. Три роки готували реформу, яка в підсумку була повністю проігнорована парламентом попереднього скликання”, – повідомила Єфросиніна.

Вона підкреслила, що новий парламент прийняв поданий ним закон товщиною в 400 сторінок.

“Закон товщиною в 400 сторінок. Закон, який в майбутньому дозволить кожному з нас нарощувати свій капітал, а не набивати чужі кишені своєю працею! Закон, який стане “зеленим світлом” для іноземних інвестицій, і стабілізує фінансовий сектор країни. Тим самим покладе початок росту економіки! Сьогодні ти переписав економічну історію нашої країни, мій @timur_khromaev. Сподіваюся, він швидко набуде чинності! Ти дав усім нам велику надію! Я пишаюся тим, що я – твоя дружина! Люблю”, – резюмувала телеведуча.