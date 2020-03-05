Влітку 2020 роки для туристичної поїздки на територію Єгипту необхідно буде оформити візу.

Про це повідомляє місцеве видання Egyptian Streets.

Відповідна вказівка ​​надійшла від прем’єр-міністра країни Мустафи Мадбулі.

Візи будуть введені з 1 червня 2020 року. Туристи зможуть бути на території Єгипту до 90 днів одноразово, а віза буде поширюватися до 5 років.

Для оформлення візи необхідно буде скористатися електронним візовим порталом або послугами єгипетського консульства.

Згідно з новими правилами, туристи зможуть неодноразово в’їжджати в країну, однак при цьому максимальна кількість днів перебування при одноразовому в’їзді складе не більше 90 днів.

Документи можна буде оформляти через єгипетські консульства або на порталі з оформлення електронних віз. Віза буде видаватися терміном на п’ять років.

Для туристів, які будуть прилітати влітку в Луксор і Асуан, надаватимуть знижку в розмірі 10 доларів.

Також в повідомленні сказано, що пріоритет при видачі віз буде для осіб, які мають візу з США, Британії та для громадян країн з шенгенської зони.

У відомстві нагадали, що в 2014 році підвищили вартість віз з 15 до 25 доларів. При цьому, віза на п’ять років так і залишається на позначці в 60 доларів.