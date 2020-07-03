Про це повідомляє Arab News.
У повідомленні сказано, що всі туристи під час прибуття і трансферу в готелі пройшли відповідні запобіжні заходи.
Губернатор цього регіону Амра Ханафі заявив, що запобіжні заходи включали використання тепловізорів для вимірювання температури пасажирів в аеропорту, наклейки з нагадуванням про соціальну дистанцію та інші інформаційні повідомлення.
Також була проведена “стерилізація багажу”. Весь процес дезінфекції зайняв близько 25 хвилин.
Туристів в аеропорту зустрічав фольклорний колектив, вітаючи їх в Єгипті.
У четвер, 2 липня, в Хургаду прилетіли туристи зі Швейцарії.
З середи були відновлені міжнародні рейси в аеропорт Каїра. За один день з Каїра вилетіли 14 рейсів авіакомпанії EgyptAir. 2 липня в Каїр прибули 38 міжнародних рейсів з Європи, Азії та Африки.
Кордони Єгипту відкриті для українців з 1 липня.
- Єгипетський уряд прийняв рішення скасувати більшість карантинних обмежень та візовий збір для туристів.