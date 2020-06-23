Про це повідомило британське агентство Reuters.

Уточнюється, що з 27 червня в Єгипті відкриють кафе, ресторани, кінотеатри та театри, проте поки що заклади працюватимуть при 25% заповненості.

Крім того, в країні також відкриються мечеті та церкви для щоденних молитов.

При цьому парки та пляжі поки що залишаються закритими, а громадський транспорт буде працювати з перервою вночі.

Також повідомляється, що влада Єгипту ухвалила рішення не стягувати оплату за туристичні візи до 31 жовтня поточного року, що дозволить туристам заощадити 25 доларів.

Європейський Союз з 1 липня почне відкривати кордони для іноземців з країн, які відповідатимуть певним критеріям. Рішення з приводу України наразі ще остаточно не прийнято Європейською комісією. Воно також залежатиме від подальшого розвитку епідемії.