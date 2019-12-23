Керівництво ОПУ могло вимагати від ГБР тиснути на колишнього суддю Миколу Чауса, в справі про екстрадицію якого фігурує Петро Порошенко.

Це випливає з аудіозапису розмови двох людей з голосами, схожими на директора Держбюро розслідувань Романа Труби та заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова, опублікованого Telegram-каналом “Трубу прорвало”.

За інформацією Telegram-каналу, 19 липня поточного року заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов, який є можливим кандидатом на пост голови Держбюро розслідувань, приїхав в офіс директора ДБР Романа Труби. Між ними відбулася розмова про справу екс-судді Миколи Чауса, який втік до Молдови.

Зокрема, йдеться про інтерв’ю колишнього начальника севастопольської міліції Андрія Шевцова виданню “Страна UA”, під час якого правоохоронець повідомив, що скандального колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, спійманого на хабарі в 150 тисяч доларів, вивезли з країни нібито за особистим наказом Петра Порошенка співробітники Держохорони.

Смирнов повідомляє Трубе, що його “тезка Андрій”, ймовірно маючи на увазі голову ОПУ Андрія Богдана дає йому рекомендації щодо взаємодій з Чаусом та ДБР. За підсумками бесіди Труба та Смирнов домовляються” закручувати справа “Чауса.

Смирнов: Ви читали інформацію, статтю на “Країна UA” з приводу Чауса? Вчора вийшла. Шевцов дав інтерв’ю з приводу обставин вивезення Чауса.

Труба: Скажіть, Ви вірите, що я щось не знаю?

Смирнов: Дивіться, я вірю, що Ви це обговорюєте. А судячи з того, що Ви зареєструвалися в провадженні, я розумію, що в цьому пріоритети розклали. Висновок наступний. Перше що я зробив, я подзвонив Світі Крюковій (заступниця головного редактора “Страни”, — ред.) і сказав: “Ти вівця”. Чому? Тому що цей мусор поганий, який нікому не відомий, він не називає найголовніших людей. Андрій (ймовірно, голова ОПУ Богдан, — ред), тезка мій, каже: “під’їдь, поговори з ним”. … Дивіться, нам треба його зараз оточити страхом невідворотності покарання. … Що я пропоную … Хотів з Вами порадитися. Кілька дій: допитати дружину, матір і, головне, адвоката.

Далі Смирнов та Труба висловлюють невдоволення тим, що в той же день, що і ДБР, кримінальне провадження проти Чауса відкрило також Національне антикорупційне бюро.

Труба: Б*** , цей Артем (ймовірно глава НАБУ Ситник, – ред.), Б***ь.

Крім цього, Смирнов розповідає про своє особисте листування з Чаусом, під час якого він умовляє екссуддю приїхати до Києва. Однак останній ігнорує повідомлення та відмовляється відповідати на дзвінки, в зв’язку з чим Труба та Смирнов домовляються розпочати “закручувати справа” пізніше.

Смирнов: Тоді переносимо це на понеділок … Напишу, як звільнюся.

Труба: Приїжджай та будемо одразу закручувати.

Смирнов: За місцем будемо закручувати? Або Київ територіально?

Труба: Ні, я тут зареєструвався.

Смирнов: І зробиш поправку, що це панночка. Воно ж піднімає, ти зрозумів …

Труба: Ні, це мій підрозділ.

Смирнов: Добре.

Нагадаємо, детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч 9 серпня 2016 року. На місці передачі хабара вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.