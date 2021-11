Про це повідомляють #Букви.

Церемонія проходила у театрі “Шатле” у Парижі. Після оголошення переможця на Ейфелевій вежі було включено спеціальне підсвічування, а на фасад Палацу Шайо вивели зображення Мессі.

Для футболіста ця нагорода вже сьома, але перша у складі французької команди ПСЖ.

Breathtaking moment. Lionel Messi pushed the button to light up the Eiffel Tower in his honor. #BallonDor #BallonDor2021 #Messi pic.twitter.com/Hh84YQUyic

— OGCOM (@OGambling) November 29, 2021