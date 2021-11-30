Ейфелеву вежу в Парижі (Франція) підсвітили на честь аргентинського футболіста Ліонеля Мессі, який став володарем премії Золотий м’яч-2021.

Про це повідомляють #Букви.

Церемонія проходила у театрі “Шатле” у Парижі. Після оголошення переможця на Ейфелевій вежі було включено спеціальне підсвічування, а на фасад Палацу Шайо вивели зображення Мессі.

Для футболіста ця нагорода вже сьома, але перша у складі французької команди ПСЖ.

Breathtaking moment. Lionel Messi pushed the button to light up the Eiffel Tower in his honor. #BallonDor #BallonDor2021 #Messi pic.twitter.com/Hh84YQUyic — OGCOM (@OGambling) November 29, 2021

Приз аргентинцю вручив його колишній одноклубник з іспанської «Барселоні» Луїс Суарес.

Напередодні авторитетне німецьке видання Bild попросило вісьмох володарів “Золотого м’яча” назвати трійку найкращих футболістів. Серед опитаних був Андрій Шевченко, який виграв “Золотий м’яч” у 2004 році.

За версією Шевченка, найкращий футболіст Європи – Ліонель Мессі з французького ПСЖ. На друге місце Шевченко поставив форварда Баварії Роберта Левандовського.