Про це повідомляють #Букви.
Церемонія проходила у театрі “Шатле” у Парижі. Після оголошення переможця на Ейфелевій вежі було включено спеціальне підсвічування, а на фасад Палацу Шайо вивели зображення Мессі.
Для футболіста ця нагорода вже сьома, але перша у складі французької команди ПСЖ.
Breathtaking moment. Lionel Messi pushed the button to light up the Eiffel Tower in his honor. #BallonDor #BallonDor2021 #Messi pic.twitter.com/Hh84YQUyic
— OGCOM (@OGambling) November 29, 2021
Приз аргентинцю вручив його колишній одноклубник з іспанської «Барселоні» Луїс Суарес.
Напередодні авторитетне німецьке видання Bild попросило вісьмох володарів “Золотого м’яча” назвати трійку найкращих футболістів. Серед опитаних був Андрій Шевченко, який виграв “Золотий м’яч” у 2004 році.
За версією Шевченка, найкращий футболіст Європи – Ліонель Мессі з французького ПСЖ. На друге місце Шевченко поставив форварда Баварії Роберта Левандовського.
- У 2019 році нападник збірної Аргентини та футбольного клубу “Барселона” Ліонель Мессі вшосте отримав нагороду найкращому футболістові року в Європі “Золотий м’яч”. У зв’язку зі скасуванням церемонії в поточному році, за Мессі буде збережений його статус до 2021 року.
- Нагадаємо, Ліонель Мессі підписав дворічний контракт із футбольним клубом “Парі Сен-Жермен” після того, як пішов із “Барселони”.
- Форвард “Барселони” Ліонель Мессі присвятив свій гол в матчі проти іспанського клубу “Осасуни” покійному Дієго Марадоні. Цей жест розчулив уболівальників з усього світу.