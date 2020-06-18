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Ейфелева вежа відкриється вперше за три місяці: працювати буде з обмеженнями

Ейфелеву вежу в Парижі відкриють 25 червня, але відвідувачів чекає ряд обмежень.

Четвер, 18 червня 2020, 13:55

Ілюстративне фото

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Ейфелева вежа готується зустрічати відвідувачів вперше після трьох місяців закриття. Це було найдовше закриття пам’ятника з часів Другої світової війни.

Відвідувачі не зможуть піднятися вище другого рівня вежі, і до початку липня доступ буде тільки по сходах. Так як ліфти з їх обмеженим простором представляють ризик передачі захворювання.

На сходах також буде діяти система одностороннього руху, і всі відвідувачі старше 11 років повинні будуть носити захисні маски.

Директор Ейфелевої вежі Бранко Руіво зазначив, що зараз у французів є шанс відвідати Національну пам’ятку, адже в даний час діють обмеження для зарубіжних туристів.

  • Раніше повідомлялося, що уряд Франції розглядає три варіанти можливого повернення до режиму жорсткого карантину через епідемію коронавірусу COVID-19. Зокрема, зазначалося, що повторний спалах може статися в сезон відпусток, коли французи знову їздитимуть за кордон.
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Теги: Франція, Коронавірус, туристи, карантин

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