Ейфелева вежа відкриється вперше за три місяці: працювати буде з обмеженнями

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Ейфелева вежа готується зустрічати відвідувачів вперше після трьох місяців закриття. Це було найдовше закриття пам’ятника з часів Другої світової війни.

Відвідувачі не зможуть піднятися вище другого рівня вежі, і до початку липня доступ буде тільки по сходах. Так як ліфти з їх обмеженим простором представляють ризик передачі захворювання.

На сходах також буде діяти система одностороннього руху, і всі відвідувачі старше 11 років повинні будуть носити захисні маски.

Директор Ейфелевої вежі Бранко Руіво зазначив, що зараз у французів є шанс відвідати Національну пам’ятку, адже в даний час діють обмеження для зарубіжних туристів.