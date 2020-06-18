Ейфелева вежа відкриється вперше за три місяці: працювати буде з обмеженнями

Про це пише Reuters.
Зазначається, що Ейфелева вежа готується зустрічати відвідувачів вперше після трьох місяців закриття. Це було найдовше закриття пам’ятника з часів Другої світової війни.
Відвідувачі не зможуть піднятися вище другого рівня вежі, і до початку липня доступ буде тільки по сходах. Так як ліфти з їх обмеженим простором представляють ризик передачі захворювання.
На сходах також буде діяти система одностороннього руху, і всі відвідувачі старше 11 років повинні будуть носити захисні маски.
Директор Ейфелевої вежі Бранко Руіво зазначив, що зараз у французів є шанс відвідати Національну пам’ятку, адже в даний час діють обмеження для зарубіжних туристів.
- Раніше повідомлялося, що уряд Франції розглядає три варіанти можливого повернення до режиму жорсткого карантину через епідемію коронавірусу COVID-19. Зокрема, зазначалося, що повторний спалах може статися в сезон відпусток, коли французи знову їздитимуть за кордон.
- 11 травня у Франції розпочали поступовий вихід з карантину.