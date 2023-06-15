Екоактивістка Грета Тунберг виступила на проукраїнському мітингу у Німеччині

14 червня шведська екоактивістка Грета Тунберг взяла участь у мітингу проти екоциду в Україні, який влаштовують росіяни, зокрема зруйнувавши дамбу Каховської гідроелектростанції, що спричинило повінь у низці регіонів на півдні країни.

Джерело: DW

Акція відбулася біля будівлі ООН у Бонні, де цими ж днями проводиться конференція, на якій обговорюються проблеми клімату.

“Ми підтримуємо вас, ми на вашому боці. Ми бачимо, що відбувається… Ми не збираємося бути спостерігачами, ми не збираємося мовчати. ​​Залишайтеся сильними. Ми солідарні з вами”, – звернулася Тунберг до українців.

За її словами, “потрібно засуджувати злочини, які Росія вчиняє в Україні”, і екоактивісти звертають увагу на те, що відбувається, не лише тому, що це — турбота про довкілля, а й “бо ми дбаємо про людей”. Активістка наголосила, що відбуваються жахливі речі, тому не можна дозволити цьому продовжуватися.

Каховська ГЕС була захоплена росіянами під час повномасштабного вторгнення. Дамбу станції зруйнували 6 червня, в результаті безліч населених пунктів затопило. Учасники боннської демонстрації, організованої німецькими та українськими активістами, звинуватили Росію у навмисному підриві гідротехнічної споруди.

13 червня Тунберг взяла участь у демонстрації руху Fridays For Future, що відбулася на вулицях німецького міста. Учасники акції зокрема закликали звернути увагу на те, що Росія створює продовольчу кризу у країнах глобального Півдня.

Тоді як міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров знову пригрозив виходом Росії із “зернової угоди” після 17 липня.

У травні Європейський соціально-економічний комітет (EESC) закликав до криміналізації дій РФ в Україні відповідно до законодавства ЄС, називаючи злочин “екоцидом”.

Зауважимо, 8 червня шведська екоактивістка Грета Тунберг зреагувала на підрив дамби Каховської ГЕС. Вона вимагає притягнути Росію до відповідальності за екоцид в Україні.

Раніше генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила підрив росіянами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині.

Також президент Литви Гітанас Науседа, глави МЗС Латвії (обраний президент) Едгарс Рінкевичс та Естонії Маргус Цахкна назвали підрив дамби Каховської ГЕС на півдні України воєнним злочином, за який виключно Росія має понести відповідальність.

Своєю чергою, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС через “страх перед потенційним контрнаступом ЗСУ”.

7 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував створити міжнародну комісію для розслідування руйнування дамби Каховської ГЕС.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що підрив росіянами дамби Каховської гідроелектростанції прирівнюється до застосування зброї масового знищення.