Чотири італійські екоактивістки облили картину Вінсента Ван Гога "Сіяч" гороховим супом, а потім приклеїли себе до стіни. Інцидент трапився у Римі.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що картину облили четверо активісток з організації “Ultima Generazione” (Останнє покоління). Під час свого протесту вони також вигукували гасла проти глобального потепління та викопного палива.

“Ці питання повинні бути на перших шпальтах каналів новин і політичних програм щохвилини, але натомість вони розглядаються лише за допомогою “скандальних” дій, подібних до того, що було сьогодні вранці”, — йдеться в заяві групи.

Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано вже засудив дії активісток

“Культуру, яка є ключовою частиною нашої ідентичності, слід захищати та берегти, а не використовувати як мегафон для інших форм протесту”, – сказав він.

“Сіяч” є частиною виставки в історичному Палаццо Бонапарта в центрі Риму.

Картину для виставки у Римі надав музей Кроллера-Мюллера з Нідерландів. Витвір мистецтва був захищений скляною ширмою і не постраждав, сказала Камілла Талфані, прессекретарка організаторів виставки.

Варто зауважити, що подібні акції протесту, під час яких активісти задіяли витвори мистецтва, нещодавно відбулись і в інших країнах Європи.

До прикладу, у Німеччині двоє представників кліматичного руху Letzte Generation облили картопляним пюре картину “Стіжки Сіна” Клода Моне у музеї Барберіні у Потсдамі.

А от у Лондоні екоактивісти з групи Just Stop Oil вилили томатний суп на картину Вінсента Ван Гога “Соняшники” у Національній галереї.