Про це повідомляє Reuters.
У Франції активісти Derniere Renovation (Остання реформа) одягли на статую “Кінь та вершник” футболку з написом “Залишилося 858 днів”. Таку цифру вони називають прийнятною для приборкання зміни клімату.
Водночас в Італії активісти з групи Ultima Generazione (Останнє покоління) не відходили від вікна автомобіля та підлоги приміщення Fabbrica del Vapore у Мілані, перш ніж їх вивели охоронці.
Все це відбувається під час Конференції Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату, що мала завершитися в п’ятницю. Однак, очікується, що вона триватиме понаднормово, оскільки делегати з майже 200 країн намагаються домовитися про подальші дії.
Також раніше екоактивісти з організації “Останнє покоління” (Letzte Generation). облили чорною маслянистою рідиною картину Густава Клімта “Смерть і життя” в Музеї Леопольда у Відні.
Climate change activists threw orange paint on Charles Ray's ‘Horse and Rider’ statue in Paris. In Milan, activists threw flour over a sports car painted by the U.S. pop artist Andy Warhol pic.twitter.com/11tZymK7px
— Reuters (@Reuters) November 18, 2022
- Раніше чотири італійські екоактивістки облили картину Вінсента Ван Гога “Сіяч”. Вони залили її гороховим супом, а потім приклеїли себе до стіни. Інцидент трапився у Римі 5 листопада.
- Ще раніше у Німеччині двоє представників кліматичного руху Letzte Generation облили картопляним пюре картину “Стіжки сіна” Клода Моне. Інцидент відбувся у музеї Барберіні у Потсдамі. Також екоактивісти з групи Just Stop Oil вилили томатний суп на картину Вінсента Ван Гога “Соняшники” у Національній галереї Лондона.