Про це повідомляє Reuters.

У Франції активісти Derniere Renovation (Остання реформа) одягли на статую “Кінь та вершник” футболку з написом “Залишилося 858 днів”. Таку цифру вони називають прийнятною для приборкання зміни клімату.

Водночас в Італії активісти з групи Ultima Generazione (Останнє покоління) не відходили від вікна автомобіля та підлоги приміщення Fabbrica del Vapore у Мілані, перш ніж їх вивели охоронці.

Все це відбувається під час Конференції Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату, що мала завершитися в п’ятницю. Однак, очікується, що вона триватиме понаднормово, оскільки делегати з майже 200 країн намагаються домовитися про подальші дії.

Також раніше екоактивісти з організації “Останнє покоління” (Letzte Generation). облили чорною маслянистою рідиною картину Густава Клімта “Смерть і життя” в Музеї Леопольда у Відні.

Climate change activists threw orange paint on Charles Ray's ‘Horse and Rider’ statue in Paris. In Milan, activists threw flour over a sports car painted by the U.S. pop artist Andy Warhol pic.twitter.com/11tZymK7px

