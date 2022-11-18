Екоактивісти облили помаранчевою фарбою статую Чарльза Рея "Кінь та вершник" у Парижі, а у Мілані закидали борошном спорткар, зроблений американським поп-артистом Енді Ворхолом.

Про це повідомляє Reuters.

У Франції активісти Derniere Renovation (Остання реформа) одягли на статую “Кінь та вершник” футболку з написом “Залишилося 858 днів”. Таку цифру вони називають прийнятною для приборкання зміни клімату.

Водночас в Італії активісти з групи Ultima Generazione (Останнє покоління) не відходили від вікна автомобіля та підлоги приміщення Fabbrica del Vapore у Мілані, перш ніж їх вивели охоронці.

Все це відбувається під час Конференції Організації Об’єднаних Націй зі зміни клімату, що мала завершитися в п’ятницю. Однак, очікується, що вона триватиме понаднормово, оскільки делегати з майже 200 країн намагаються домовитися про подальші дії.

Також раніше екоактивісти з організації “Останнє покоління” (Letzte Generation). облили чорною маслянистою рідиною картину Густава Клімта “Смерть і життя” в Музеї Леопольда у Відні.