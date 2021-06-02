Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на військово-морські сили Шрі-Ланки. Вони назвали інцидент однієї з найстрашніших морських катастроф.

У середу уряд у якості запобіжного заходу призупинило рибальство на 80-кілометровій ділянці берегової лінії острова. Для очищення постраждалих пляжів були відправлені сотні солдатів.

Зареєстрований в Сінгапурі контейнеровоз MV X-Press Pearl, який перевозив 1 486 контейнерів з 25 тоннами азотної кислоти, а також іншими хімікатами й косметикою, стояв на якорі біля західного узбережжя Шрі-Ланки, коли на борту сталася пожежа після вибуху 20 травня.

Пожежники гасили вогонь два тижні, але в результаті контейнери з хімікатами впали в море з палуби корабля.

За словами офіційної представниці військово-морського флоту, капітана Індики де Сілви, рятувальники спробували відбуксирувати судно, щоб воно не тонуло, проте через деякий час буксирування зупинили, бо задня частина судна вдарилася об морське дно.

Сілва додала, що військові готувалися до ліквідації розливу нафти після того, як корабель затонув.

Якщо контейнеровоз повністю піде на дно, в море виллються сотні тонн нафти з паливних баків і це повністю спустошить морське життя. Вчені побоюються, що при такому сценарії відбудеться екологічна катастрофа.

Еколог Аджанта Перера сказала британському телеканалу BBC, що азотна кислота, нафту та інші небезпечні вантажі знищать все життя морського дна поблизу.

Нагадаємо, що пожежа почалася 21 травня — судно, яке перевозило в контейнерах косметику і хімікати, включно з 25 тоннами азотної кислоти, стояло на якорі біля столиці Коломбо. Раптово один із контейнерів зайнявся.

Для боротьби з пожежею залучили ВПС Шрі-Ланки — військовий гвинтокрил застосував вогнегасний порошок. Однак це не допомогло, і пожежа лиш посилювалася.

У вівторок, 25 травня, коли вогонь уже майже загасили, на судні стався потужний вибух. В результаті інциденту постраждали двоє осіб, а в океан з контейнеровоза вилилося паливо.

Європейські пожежники й фахівці з порятунку, а також три індійські судна в четвер, 27 травня, долучилися до боротьби, щоб локалізувати велику пожежу на контейнеровозі на тлі побоювань, що він може розбитися і викинути сотні тонн нафти.