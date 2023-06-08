Джерело: Sky News.

Нагадаємо, що вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Видання Sky news назвало п’ять негативних наслідків, до яких призведе катастрофа на гідроелектростанції, діапазон яких охоплює як невідкладні надзвичайні ситуації, так і довгострокові проблеми.

Питна вода

Водосховище, яке й досі продовжує стікати, колись було одним з найбільших в Україні. Достатньо велика частина південної частини країни і анексованого Росією Криму залежала від нього, як від джерела прісної води.

Відтак, залежно від того, наскільки низько впаде рівень води, ймовірно, з’являться серйозні перешкоди для доступу до прісної води для сотень тисяч громадян.

Затоплення ферм та знищення зрошення

Поля вниз по річці від греблі постраждають від затоплення та знищення врожаю. При цьому існує й інша потенційно більш серйозна проблема – близько півмільйона акрів родючих сільськогосподарських угідь залежать від Каховського водосховища через зрошення.

Відтак, якщо фермери втратять воду для вирощування сільськогосподарських культур влітку, це може мати серйозні наслідки для виробництва продуктів харчування та безпеки.

Енергетика

Серйозних пошкоджень зазнала велика гідроелектростанція, яка з’єднана з дамбою на річці Дніпро. Це своєю чергою, спричиняє злив нафти та хімікатів зі станції у річку.

Водночас посадовці уважно стежать за Запорізькою атомною електростанцією, яка використовує річкову воду для охолодження, хоча Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) запевняє, що станції доступні й інші засоби для охолодження реакторів щонайменше протягом наступних кількох місяців.

Переміщення

Президент Зеленський попередив, що очікується затоплення від 35 до 80 населених пунктів, міст і сіл, що ускладнить надання екстреної допомоги. Залежно від масштабу збитку повінь залишить без даху над головою тисячі людей, які вже постраждали від війни, розв’язаної Росією.

Окрім того, фахівці також підкреслили, що, зважаючи на те, що затоплений район знаходиться на лінії фронту, міни, встановлені вздовж берегів річок і на прилеглих територіях, можуть бути змиті і переміщені в інше місце.

Екосистема та тварини

Зазначено, що допоки складно оцінити масштаби впливу на екосистеми, які розташовані нижче за течією від дамби, включаючи Чорноморський біосферний заповідник і Національний природний парк “Олеські піски”.

Міністерство оборони України також заявило, що в результаті повені в Новокаховському зоопарку загинуло близько 300 тварин.