Росія не забирає трупи своїх убитих військових, які загинули на території України з початку російського вторгнення. Тепер вони починають розкладатися, виділяючи трупну отруту та становлять нову екологічну загрозу для України.

Про це повідомив заступник директора управління охорони здоров’я Сумської області Анатолій Котляр “Суспільному”.

“Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять дуже велику загрозу, перш за все екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту”, — наголосив Котляр.

Він сказав, що тіла російських солдатів важко ідентифікувати, адже вони лежать без документів та розпізнавальних знаків.

“За нормою гуманітарного міжнародного права потрібно взяти біологічні забори для того, щоб потім визначити по ДНК — хто це”, — зауважив заступник директора.

Відомо, що для зберігання трупів, у Сумській ОВА замовили 10 рефрижераторів, однак через блокування залізниці їх не доставили. Наразі знайдені тіла росіян упаковують в поліетиленові пакети та зберігають просто неба.