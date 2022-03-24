Про це повідомив заступник директора управління охорони здоров’я Сумської області Анатолій Котляр “Суспільному”.
“Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять дуже велику загрозу, перш за все екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту”, — наголосив Котляр.
Він сказав, що тіла російських солдатів важко ідентифікувати, адже вони лежать без документів та розпізнавальних знаків.
“За нормою гуманітарного міжнародного права потрібно взяти біологічні забори для того, щоб потім визначити по ДНК — хто це”, — зауважив заступник директора.
Відомо, що для зберігання трупів, у Сумській ОВА замовили 10 рефрижераторів, однак через блокування залізниці їх не доставили. Наразі знайдені тіла росіян упаковують в поліетиленові пакети та зберігають просто неба.
“Потрібно визначати місця, де їх тимчасово прикопувати, а після того, як переможемо, ми кожного з них ідентифікуємо і повернемо їх батькам”, — резюмував Котляр.
- Раніше Кабінет Міністрів затвердив, як будуть збирати та зберігати тіла вбитих окупантів. Рішення ухвалили, оскільки трупи могли спровокувати погіршення санітарно-епідемічної ситуації та виникнення небезпечних інфекційних захворювань.
- Також дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина Усик звернулася до росіянок стосовно російського вторгнення в Україну. У ньому вона закликала жінок не відпускати своїх чоловіків та синів на війну проти України, оскільки на них тут чекає загибель.
- Нагадаємо, що окупанти спалювали трупи своїх загиблих солдатів на крохмальному заводі в Седневі.
- Водночас представниця білоруської опозиції Ганна Красуліна заявила українським журналістам, що на території Білорусі в місті Мозир усі морги переповнені, здебільшого – етнічними чеченцями. Трупи привезли на “тривале зберігання”.