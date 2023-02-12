Економічні втрати від землетрусів у Туреччині оцінюють у $84 мільярди – Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.
Землетруси магнітудою 7,7 і 7,6 бала, що сталися 6 лютого, спричинили збитки житловим будинкам на суму близько 70,8 мільярда доларів США та ще 10,4 мільярда доларів втрати національного доходу, повідомила Турецька конфедерація підприємств і бізнесу.
Група, відома як Turkonfed, заявила, що втрати робочої сили коштуватимуть економіці Туреччини 2,9 мільярда доларів. Землетруси завдали значної шкоди в 10 провінціях і 13,5 мільйонам осіб на південному сході країни, а також у сусідній Сирії.
Розрахунки Turkonfed ґрунтувалися на наслідках землетрусів 1999 року поблизу Стамбула, які забрали життя близько 18 000 осіб. Кількість жертв останніх руйнувань перевищила дані 1999 року, окрім цього, наразі тисячі осіб досі вважаються зниклими безвісти.
Водночас багато економістів, зокрема й Barclays, акцентували, що ще занадто рано оцінювати повний вплив.
Згідно зі звітом, збитки, завдані інфраструктурі Туреччини, включаючи дороги та електромережі, а також лікарням та школам, можуть призвести до того, що дефіцит бюджету країни цього року перевищить 5,4% ВВП порівняно з офіційним прогнозом у 3,5%.
Початкові розрахунки Bloomberg Economics показали, що витрати, пов’язані зі стихійним лихом, включаючи зусилля з відновлення, можуть становити близько 5,5% ВВП.
Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його уряд завершить будівництво житла протягом року, і спочатку було виділено близько 100 мільярдів лір (5,3 мільярда доларів) для ліквідації наслідків стихійного лиха.
- Сполучені Штати високо оцінили “неймовірну щедрість” Катару в наданні вкрай необхідної допомоги Туреччині та Сирії після смертоносного землетрусу в понеділок 6 лютого, який забрав життя понад 29 000 людей.
- Внаслідок землетрусу, який нещодавно сколихнув Туреччину та Сирію постраждало близько 26 мільйонів осіб.
- Серія фотографій показує, як 8-річного Їгіта Чакмака витягують з-під завалів працівники екстреної допомоги в Хатаї, Туреччина. Це сталося через 52 години після першого землетрусу в цьому регіоні.
- Французька інформаційна агенція AFP опублікувала фото чоловіка, який тримає за руку 15-річну доньку. Вона загинула під завалами внаслідок землетрусів у Туреччині. Наразі офіційно відомо про 12 391 загиблого.
- Експерт з геології припустив, що, за аналогією минулих років, наступний землетрус у Туреччині може статися протягом 2-3 років в Егейському районі та навколо Мармурового моря.
- Внаслідок землетрусу в Сирії, місцевій мешканці довелося народжувати під уламками. Жінка не вижила, але новонароджену дитину вдалося дістати рятувальникам.
- У Туреччині влада зосередилася на тому, хто винен у тому, що у сейсмонебезпечному регіоні не провели необхідну підготовку на випадок стихійного лиха. Близько 130 осіб були затримані або отримали ордери на арешт через причетність до будівництва будівель, які було знищено внаслідок землетрусів.