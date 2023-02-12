Економічні втрати від землетрусів у Туреччині оцінюють у $84 мільярди – Bloomberg

Згідно з підрахунками, два потужні землетруси в Туреччині, що призвели до загибелі понад 24 000 осіб, спричинять збитки для економіки країни на суму понад 84 мільярди доларів, або близько 10% ВВП.

Про це інформує Bloomberg.

Землетруси магнітудою 7,7 і 7,6 бала, що сталися 6 лютого, спричинили збитки житловим будинкам на суму близько 70,8 мільярда доларів США та ще 10,4 мільярда доларів втрати національного доходу, повідомила Турецька конфедерація підприємств і бізнесу.

Група, відома як Turkonfed, заявила, що втрати робочої сили коштуватимуть економіці Туреччини 2,9 мільярда доларів. Землетруси завдали значної шкоди в 10 провінціях і 13,5 мільйонам осіб на південному сході країни, а також у сусідній Сирії.

Розрахунки Turkonfed ґрунтувалися на наслідках землетрусів 1999 року поблизу Стамбула, які забрали життя близько 18 000 осіб. Кількість жертв останніх руйнувань перевищила дані 1999 року, окрім цього, наразі тисячі осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Водночас багато економістів, зокрема й Barclays, акцентували, що ще занадто рано оцінювати повний вплив.

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Згідно зі звітом, збитки, завдані інфраструктурі Туреччини, включаючи дороги та електромережі, а також лікарням та школам, можуть призвести до того, що дефіцит бюджету країни цього року перевищить 5,4% ВВП порівняно з офіційним прогнозом у 3,5%.

Початкові розрахунки Bloomberg Economics показали, що витрати, пов’язані зі стихійним лихом, включаючи зусилля з відновлення, можуть становити близько 5,5% ВВП.

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його уряд завершить будівництво житла протягом року, і спочатку було виділено близько 100 мільярдів лір (5,3 мільярда доларів) для ліквідації наслідків стихійного лиха.