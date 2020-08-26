Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який щозими традиційно проходить у Давосі (Швейцарія), перенесено з січня 2021 року на початок літа на тлі пандемії коронавірусу COVID-19.

Повідомлення про це опубліковано на сайті форуму.

“Рішення ухвалювалося нелегко, оскільки світовим лідерам необхідно зібратися разом, щоб розробити спільний шлях відновлення і сформувати “Велике перезавантаження” в епоху після COVID-19. Однак, згідно з рекомендаціями експертів, у січні ми не зможемо зробити це безпечно”, – наголошується в повідомленні.

Детальна інформація про дати та місце перенесеного зібрання буде розіслана, як тільки організатори переконаються, що виконані всі умови, котрі гарантують здоров’я та безпеку учасників і приймаючої сторони.

У повідомленні також зазначено, що протягом тижня з 25 січня ВЕФ проведе в цифровому форматі “Давоські діалоги” високого рівня. В рамках цього заходу ключові світові лідери поділяться своїми поглядами на стан світу в 2021 році.

Крім того, в повідомленні говориться, що з лютого цього року майже 1800 організацій, що представляють бізнес, представників уряду та громадянського суспільства приєдналися до Платформи дій Форуму щодо COVID-19.

ДОВІДКА. Всесвітній економічний форум (ВЕФ) – швейцарська неурядова організація, найбільш відома щорічними зустрічами в Давосі. Форум був створений у 1971 році. На зустрічі запрошуються провідні керівники бізнесу, політичні лідери, провідні мислителі і журналісти. Предметом обговорення є найбільш гострі світові проблеми, включаючи охорону здоров’я та охорону навколишнього середовища.