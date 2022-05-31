Про це інформує американський телеканал CNN.
“Санкції мають чітку мету: змусити РФ припинити цю війну, вивести свої війська і домовитися з Україною про розумний і справедливий мир”, – зазначив Шольц в Брюсселі.
Так, узгоджене нафтове ембарго перекриє 90% імпорту російської нафти до Європи. В
Олаф Шольц зауважив, що Німеччина та Польща продовжують вживати відповідні заходи, аби стати незалежними від російської нафти вже до кінця року.
Водночас загальноєвропейське газове ембарго поки що недоступне, оскільки багато країн залишаться залежними від російського газу.
“Німеччина швидко стає незалежною від імпорту газу, будуючи інфраструктуру для постачання з інших країн за допомогою кораблів. Деякі інвестиції будуть здійснені дуже швидко, тому ми сподіваємося, що до кінця року вже відбудуться значні зміни. Але з моєї точки зору досить ясно одне: багатьом країнам знадобиться більше часу, ніж Німеччині”, – наголосив канцлер.
Канцлер Німеччини звинуватила РФ в продовольчій кризі, що насувається. За його словами, відповідальність явно лежить на РФ та її президенті.
У ніч проти 31 травня голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що країни-члени Євросоюзу узгодили шостий пакет антиросійських санкцій. Зокрема вони торкнуться постачання нафти з РФ та одного з найбільших російських банків – “Сбербанку”.
- Нагадаємо, німецькі посадовці тихо готуються до будь-якої раптової зупинки постачання російського газу за допомогою екстренного пакета, який може охоплювати контроль над критично важливими компаніями.
- Спроби РФ скасувати частину санкцій свідчить, що міжнародні обмеження мають вплив на економіку країни-агресора. Москва заявила, що готова обговорювати деблокаду українських портів.
- Індія намагається отримати знижки на нафту від РФ та хоче купувати її за ціною, нижчою за 70 доларів за барель.
- Водночас міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту.
- Міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля вважає, що Європейський Союз повинен відмовитись від нафти із РФ – країни, яка розпочала широкомасштабну війну проти України. За словами фінського чиновника, чорна російська нафта перетворюється в Україні на червону кров.