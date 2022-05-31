Рішення Європейського Союзу щодо шостого пакета санкцій вплине на економічний розвиток РФ, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції після позачергового засідання Європейської Ради.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Санкції мають чітку мету: змусити РФ припинити цю війну, вивести свої війська і домовитися з Україною про розумний і справедливий мир”, – зазначив Шольц в Брюсселі.

Так, узгоджене нафтове ембарго перекриє 90% імпорту російської нафти до Європи. В

Олаф Шольц зауважив, що Німеччина та Польща продовжують вживати відповідні заходи, аби стати незалежними від російської нафти вже до кінця року.

Водночас загальноєвропейське газове ембарго поки що недоступне, оскільки багато країн залишаться залежними від російського газу.

“Німеччина швидко стає незалежною від імпорту газу, будуючи інфраструктуру для постачання з інших країн за допомогою кораблів. Деякі інвестиції будуть здійснені дуже швидко, тому ми сподіваємося, що до кінця року вже відбудуться значні зміни. Але з моєї точки зору досить ясно одне: багатьом країнам знадобиться більше часу, ніж Німеччині”, – наголосив канцлер.

Канцлер Німеччини звинуватила РФ в продовольчій кризі, що насувається. За його словами, відповідальність явно лежить на РФ та її президенті.

У ніч проти 31 травня голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що країни-члени Євросоюзу узгодили шостий пакет антиросійських санкцій. Зокрема вони торкнуться постачання нафти з РФ та одного з найбільших російських банків – “Сбербанку”.