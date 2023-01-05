Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко зазначив, що через похолодання обмеження в енергосистемі незначно виросли, попри стабільні стабілізаційні графіки.

Про це йдеться у його дописі у Facebook.

Він також зауважив, що зараз зросла кількість локальних аварій, тому прошу бути уважними й акуратно користуватися електроприладами.

В коментах останнім часом бачу дуже багато нарікань, що економити не потрібно, бо це нічого системі не дає, бо сумарно за місяць рівень споживання такий, як і був раніше. Глобально це неправда”, – наголосив SEO Yasno.

Коваленко навів статистику, що свідчить:

у Києві споживання електроенергії населенням у жовтні 2022-го впало на 19%, а в листопаді — на 28% до жовтня і листопада 2021-го.

у Дніпрі та області воно впало на 15% у жовтні, на 11% у листопаді.

За його словами, насправді ці цифри будуть ще більші, якщо всі споживачі вчасно передаватимуть показання лічильників. Зараз сюди включена значна частина нарахувань “по середньому” споживанню — саме такий метод розрахунку використовують, якщо клієнт не передав показання.

Але все одно, запевнив Коваленко, за допомогою відключень та економії населення зменшило споживання щонайменше на третину. Він резюмував, що це суттєво допомагає енергосистемі триматися.

В НЕК “Укренерго” заявили, що станом на ранок 5 січня дефіцит потужності в енергосистемі України продовжує зростати. До областей доведено ліміти споживання електроенергії.