Внутрішньорегіональна торгівля Азії пришвидшує обіг капіталу, а отже і збільшую надшодження та вже наближається до Європи.

Збільшення регіональної торгівлі, зміни в азіатських заощадженнях та демографії спричинило збільшення потоків капіталу. На графіку чітко видно як економіка поступово, але планомірно росте.

Китай, Гонконг, Японія, Сінгапур, Південна Корея та Тайвань піднялися в лавах зарубіжних інвесторів, ставши одними з найбільших у світі. Почалася нова ера азіатської торгівлі, яка змінює економічне та політичне майбутнє континенту.