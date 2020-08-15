Covid-19 Україна

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Економіка України у другому кварталі впала на понад 11 %

У квітні-червні реальний валовий внутрішній продукт України, порівняно з II кварталом 2019 року, скоротився на 11,4 %.

Субота, 15 серпня 2020, 10:19

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

“Реальний ВВП у II кварталі 2020 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 9,9 % (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з II кварталом 2019 року – на 11,4 %”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що раніше у Міжнародному валютному фонді прогнозували, що епідемія коронавірусу сильно вдарить по економіці України, оскільки тільки за перший квартал вона скоротилася на 1,5 %, а до кінця року прогнозується падіння ще на 8 %.

При цьому, докризові прогнози говорили про зростання економіки на 3%.

У МВФ зазначали, що від обмежень, введених в рамках карантину, найсильніше постраждають роздрібна торгівля, внутрішнє виробництво і транспортна сфера України.

  • Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна пройшла критичну стадію економічної кризи й вийшла на відновлення.
  • Президент України Володимир Зеленський вважає, що в економічних труднощах в країні і епідемії коронавірусу винен високосний рік.
Теги: Держстат, Економіка України, Коронавірус, ВВП, карантин

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