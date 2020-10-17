Про це написали в матеріалі газети Los Angeles Times.

Барбару Рес називають жінкою, яка побудувала Trump Tower. Саме з цією метою Трамп найняв її на роботу. Він хотів показати, що бере на роботу впливових жінок і прислухається до їх думки.

Головний посил книги Барбари – закликати американців не дати Трампу шансів стати президентом на другий термін. Книга повинна вийти на наступному тижні – 20 жовтня.

Автор книги керувала Trump Organization ще в 80-х роках минулого століття. Вона стверджує, що Трамп десятиліттям робив антисемітські заяви, дозволяв собі расистські коментарі, демонстрував сексистську і дискримінаційну поведінку стосовно співробітниць жінок.

Барбара назвала книгу “Вежа брехні”, оскільки пише про здатність Трампа брехати “настільки природно”, що “якби ви не знали реальних фактів, він міг би щось пропустити повз вас”.

Наприклад, Рес описала ситуацію, коли Трамп найняв менеджера-німця для житлового будинку, вважаючи його “особливо чистим і акуратним”.

“А потім пожартував перед єврейськими керівниками, що “цей хлопець все ще згадує про печі (в яких фашисти спалювали трупи євреїв), тому вам, хлопці, краще стежити за ним”, – пише вона.

Барбара стверджує, що Трамп вмів обіцяти, але далеко не завжди виконував те, про що говорив.

“Насіння того, ким він є сьогодні, було посіяне ще тоді, коли я працювала з ним. Він міг контролювати інших за допомогою брехні і перебільшень, обіцянок грошей або роботи, погроз судовими позовами або викриттями. Він оточував себе помічниками, звинувачував інших у власних невдачах, ніколи не брав на себе відповідальність і завжди здійснював махінації з кредитами. Ця тактика все ще працює, тільки застосовується на найвищих рівнях уряду США”, – розказано в книзі.

Це чергова книга, в якій жорстко критикують Трампа, як президента і людину. Раніше подібні книги випустили Майкл Коен, Джон Болтон, Боб Вудворд та Мері Трамп.

У Білому домі вже відповіли з приводу виходу книги Барбари.

“Це явно незадоволений колишній співробітник, який упаковує купу брехні в книгу, щоб заробити грошей”, – сказав Тім Мерта, директор з комунікацій кампанії Трампа.

Автор книги згадала, як Трамп лаяв її, коли помітив на будівництві чорного робітника.

“Заберіть його прямо зараз і ніколи не дозволяйте цьому повторитися. Я не хочу, щоб люди думали, що Trump Tower будують чорні”, – говорив Трамп.

Також вона описала ще один подібний випадок.

За її словами, Трамп почервонів від злості, коли вона привела молодого чорношкірого претендента на роботу в вестибюль іншої будівлі.

“Барбара, я не хочу, щоб чорні діти сиділи у вестибюлі, куди люди приходять купувати квартири за мільйон доларів!”, – говорив їй Трамп.

Що стосується сексизму та дискримінації стосовно жінок, Рес зазначила, що пропрацювала в його компанії 18 років, але не раз чула від Трампа коментарі сексуального характеру на свою адресу. Також вона розповіла про те, як Трамп змусив її звільнити жінку, яка була вагітна. Секретарю Трамп забороняв ходити з ним на зустрічі, тому що у неї не було модельної зовнішності. Під час візиту в Лос-Анджелес, щоб поговорити про можливий розвиток, він перейшов від обговорення різних районів до того, що у жінок в Марина-дель-Рей “більш пружні сідниці”, ніж у жінок в Беверлі-Хіллз або Бель-Ейр.

20 років тому Барбара пішла з компанії. У 2016 році вона відкрито заявляла про те, що голосувала за кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон.