Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Рішення по справі Шовіна прийматимуть присяжні. Прокуратура домагається, щоб поліцейський, від рук якого загинув Флойд, був покараний за всією суворістю закону. Раніше екс-офіцеру інкримінували вбивство другого ступеня. За такий злочин передбачено до 40 років тюремного ув’язнення. Також суд ухвалив рішення додати звинувачення у вбивстві другого ступеня (санкція – до 25 років позбавлення волі). Прокуратура вважає, що якщо по одній зі статей екс-офіцера все-таки виправдають, то по другій – його буде покарано.

У жовтні Шовін вийшов на свободу під заставу. За нього внесли мільйон доларів. Він мав безліч обмежень і чекав суду, призначеного на 8 березня 2021 року.

У вівторок, коли суд збирався призначити присяжних в цій справі, Шовін не визнав свою провину за всіма трьома пунктами звинувачення.

“Звинувачення у вбивстві третього ступеня, на додаток до ненавмисному вбивства і тяжкого вбивства, відображає серйозність звинувачень проти Шовіна. Ми з нетерпінням чекаємо можливості представити всі три звинувачення присяжним”, – заявив генеральний прокурор Міннесоти Кейт Еллісон.