Суд округу Хеннепін (штат Міннесота) прийняв рішення знову пред'явити екс-офіцеру Дереку Шовіну звинувачення у вбивстві другого і третього ступеня. Йдеться про вбивство темношкірого американця Джорджа Флойда, після смерті якого почалася хвиля протестів Black Lives Matter.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Рішення по справі Шовіна прийматимуть присяжні. Прокуратура домагається, щоб поліцейський, від рук якого загинув Флойд, був покараний за всією суворістю закону. Раніше екс-офіцеру інкримінували вбивство другого ступеня. За такий злочин передбачено до 40 років тюремного ув’язнення. Також суд ухвалив рішення додати звинувачення у вбивстві другого ступеня (санкція – до 25 років позбавлення волі). Прокуратура вважає, що якщо по одній зі статей екс-офіцера все-таки виправдають, то по другій – його буде покарано.

У жовтні Шовін вийшов на свободу під заставу. За нього внесли мільйон доларів. Він мав безліч обмежень і чекав суду, призначеного на 8 березня 2021 року.

У вівторок, коли суд збирався призначити присяжних в цій справі, Шовін не визнав свою провину за всіма трьома пунктами звинувачення.

“Звинувачення у вбивстві третього ступеня, на додаток до ненавмисному вбивства і тяжкого вбивства, відображає серйозність звинувачень проти Шовіна. Ми з нетерпінням чекаємо можливості представити всі три звинувачення присяжним”, – заявив генеральний прокурор Міннесоти Кейт Еллісон.