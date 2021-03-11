Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Рішення по справі Шовіна прийматимуть присяжні. Прокуратура домагається, щоб поліцейський, від рук якого загинув Флойд, був покараний за всією суворістю закону. Раніше екс-офіцеру інкримінували вбивство другого ступеня. За такий злочин передбачено до 40 років тюремного ув’язнення. Також суд ухвалив рішення додати звинувачення у вбивстві другого ступеня (санкція – до 25 років позбавлення волі). Прокуратура вважає, що якщо по одній зі статей екс-офіцера все-таки виправдають, то по другій – його буде покарано.
У жовтні Шовін вийшов на свободу під заставу. За нього внесли мільйон доларів. Він мав безліч обмежень і чекав суду, призначеного на 8 березня 2021 року.
У вівторок, коли суд збирався призначити присяжних в цій справі, Шовін не визнав свою провину за всіма трьома пунктами звинувачення.
“Звинувачення у вбивстві третього ступеня, на додаток до ненавмисному вбивства і тяжкого вбивства, відображає серйозність звинувачень проти Шовіна. Ми з нетерпінням чекаємо можливості представити всі три звинувачення присяжним”, – заявив генеральний прокурор Міннесоти Кейт Еллісон.
- Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- 16 червня, після декількох тижнів масових протестів проти расизму і поліційної агресії, президент США Дональд Трамп опублікував указ про реформу правоохоронної системи.