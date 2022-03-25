Про це повідомляє видання L’Unione Sarda.
23-річна експілотеса ВПС Італії Джулія Шифф перебуває у Києві від початку повномасштабного вторгнення РФ до України. Шифф вступила до лав Інтернаціонального легіону територіальної оборони. Вона – єдина жінка у підрозділі.
Протягом декількох минулих місяців Шифф фігурувала в новинах на батьківщині. Причиною уваги медіа до жінки стало те, що її було звільнено з лав ВПС Італії після того, як вона повідомляла про неодноразові випадки цькування у військовій Академії Поццуолі.
На своїй сторінці в Instagram пілотеса опублікувала цитату 35-го президента США Джона Кенеді:
Людство має закінчити воювати, або війна покінчить з людством.
До допису Шифф додала своє фото.
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