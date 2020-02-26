Про це він сказав в смс-інтерв’ю директору Центру політичної кон’юнктури Олексію Чеснакову для сайту “Актуальні коментарі”.

За словами Суркова, є тільки “українство”.

“України немає. Є українство. Тобто, специфічний розлад умів. Дивним чином доведений до крайніх ступенів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура “Самостійна Україна” є, а Україна немає. Питання тільки в тому, України вже немає, або поки ще ні? Я, як не дивно, укрооптіміст. тобто, вважаю, що Україна немає поки що. Але з часом вона все-таки буде. Хохли хлопці вперті, вони зроблять. Однак, яка саме це буде Україна, в яких межах вона буде існувати і навіть, може бути, скільки буде Україн – питання відкриті. І в рішенні цих питань Росії так чи інакше доведеться брати участь”, – вважає він.

Екс-помічник президента РФ додав, що “відносини з Україною ніколи простими були, навіть коли Україна була в складі Росії”.

“Україна для імперської і радянської бюрократії завжди була справою клопіткою. То отаман Полуботок підведе, то западенці до Гітлера перекинуться. Примус силою до братських відносин – єдиний метод, що історично довів ефективність на українському напрямку. Не думаю, що буде винайдено якийсь інший” , – сказав він.

Крім того, Сурков також сказав, що “Донбас не заслуговує такого приниження, як повернення до складу України”. Він також додав, що “у нього недостатньо сильна уява, щоб таке уявити”.