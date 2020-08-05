Екс-співробітника компанії Google Ентоні Левандовскі, який працював там інженером, засудили до 18 місяців в'язниці за крадіжку секретної інформації. Вона стосувалася розробки безпілотних автомобілів.

Про це повідомляє Reuters.

Ця історія сталася ще в 2016 році. Левандовскі перед звільненням з Google скачав на свій ноутбук 14 тисяч файлів з секретною інформацією про розробки компанії безпілотного автомобіля. Після цього він перейшов на роботу в Uber.

Він очолив відділ розробки безпілотних авто в Uber Technologies Inc. Коли про скандал стало відомо, Uber звільнив Левандовскі в 2017 році.

Окружний суддя США Вільям Алсуп в Сан-Франциско сказав, що Левандовскі відправлять у в’язницю, як тільки пандемія COVID-19 вщухне.

За словами судді, якби не такий вирок, то будь-який інженер міг би вирішити, що можна красти секретну інформацію і йти до конкурентів.

Зазначимо, що прокурор наполягав на 27-місячному ув’язненні для Левандовскі.

Адвокат екс-співробітника Google наполягав на 12-місячному домашньому арешті. Сторона захисту говорила про те, що слідчим так і не вдалося знайти жодних доказів того, що їх клієнт використовував якусь секретну інформацію Google після виходу з компанії.

Також від Левандовскі вимагають заплатити Google Alphabet Inc штраф за крадіжку даних. Це 179 мільйонів доларів.

На сьогодні Левандовскі управляє компанією Pronto з виробництва безпілотних вантажівок. Він вибачився перед Google.