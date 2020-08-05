Про це повідомляє Reuters.
Ця історія сталася ще в 2016 році. Левандовскі перед звільненням з Google скачав на свій ноутбук 14 тисяч файлів з секретною інформацією про розробки компанії безпілотного автомобіля. Після цього він перейшов на роботу в Uber.
Він очолив відділ розробки безпілотних авто в Uber Technologies Inc. Коли про скандал стало відомо, Uber звільнив Левандовскі в 2017 році.
Окружний суддя США Вільям Алсуп в Сан-Франциско сказав, що Левандовскі відправлять у в’язницю, як тільки пандемія COVID-19 вщухне.
За словами судді, якби не такий вирок, то будь-який інженер міг би вирішити, що можна красти секретну інформацію і йти до конкурентів.
Зазначимо, що прокурор наполягав на 27-місячному ув’язненні для Левандовскі.
Адвокат екс-співробітника Google наполягав на 12-місячному домашньому арешті. Сторона захисту говорила про те, що слідчим так і не вдалося знайти жодних доказів того, що їх клієнт використовував якусь секретну інформацію Google після виходу з компанії.
Також від Левандовскі вимагають заплатити Google Alphabet Inc штраф за крадіжку даних. Це 179 мільйонів доларів.
На сьогодні Левандовскі управляє компанією Pronto з виробництва безпілотних вантажівок. Він вибачився перед Google.
- У компанії Google близько 200 тисяч співробітників отримали дозвіл до липня 2021 роки працювати дистанційно. Це пов’язано з обмеженнями через пандемію коронавірусу.