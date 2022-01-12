ДБР завершило досудове розслідування справи ексначальника Держекоінспекції у Миколаївській та Одеській області. Він вимагав у підприємця 5 тис. доларів США, а також мав підроблені документи про українське громадянство.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними ДБР, у липні 2021 року експосадовець Держекоінспекції повідомив директору АЗС у Миколаєві, що його заправку можуть закрити через певні порушення. Він запропонував підприємцю за хабар “вирішити” питання. Згодом екскерівник Держекоінспекції залучив до посередництва керівника екологічної громадської організації.

17 серпня 2021 року ДБР затримало посередника, коли той отримував 4 тис. доларів США. Того ж дня затримали й експосадовця Держекоінспекції.

Як повідомили у ДБР, вони обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України). Обвинувальний акт направлено до суду, обвинувачені перебувають під вартою.

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

У ході слідства також з’ясувалось, що експосадовець має підроблені документи.

“Слідчі ДБР встановили, що обвинувачений посадовець здобув громадянство України та влаштувався на посаду за підробленими документами. Насправді він є громадянином Республіки Молдова та перебуває у розшуку Інтерполу через скоєння низки злочинів: ухилення від сплати податків, насильство, хуліганство та інші”, – зазначили у ДБР.

Повідомляється, що за законодавством Республіки Молдова за скоєні злочини йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили у ДБР, наразі експосадовець відсторонений від посади, його майно арештоване, він позбавлений громадянства України. Вирішується питання щодо його екстрадиції до Молдови.