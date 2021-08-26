Ігор Лисий став переможцем конкурсу на зайняття посади керівника Державного управління справами.

Про це повідомляють #Букви.

29 квітня президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження “Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника керівника Державного управління справами”.

Сьогодні, 26 серпня, президент підписав розпорядження про визначення переможця конкурсу.

“Визначити Лисого Ігоря Васильовича переможцем конкурсу на зайняття посади Керівника Державного управління справами. Це Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування”, — йдеться в документі.

Зауважимо, Ігор Лисий почав працювати в ДУС в січня 2020 року. Спершу — на посаді заступника керівника. Згодом він змінив на посаді очільника управління Сергія Борзова, який став головою Вінницької ОДА (став т.в.о керівника з випробовувальним терміном три місяці).

14 грудня 2020 року він був без конкурсу призначений керівником Державного управління справами.

“Призначити Лисого Ігоря Васильовича Керівником Державного управління справами з 15 грудня 2020 року шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2″, — йшлося в документі за підписом президента.

Що відомо про очільника ДУС?

Ігорю Лисому 53 роки. Він одружений, має сина. Народився на Тернопільщині. За освітою інженер-технолог (Київський технологічний інститут харчової промисловості).

Відомо, що Лисий балотувався до Верховної Ради у 1998 році. У 2010 балотувався до Львівської міськради (від політсили “Фронт змін”).

Був помічником народного депутата 7-го скликання Андрія Пишного від партії “Батьківщина” (на громадських засадах).

З січня 2014 року був директором розташованого в наразі незаконно анексованому Криму дитячого табору “Артек”.

Про вид діяльності з тих часів і до переходу на роботу в ДУС нічого не відомо.

Відповідно до декларації, родина очільника спецоргану з матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності президента, парламенту, уряду тощо володіє:

житловим будинком в Ленінському (Крим) площею 115,4 кв.м.;

земельною ділянкою в Ленінському (Крим) площею 2452,19 кв.м.;

житловим будинком в Хмельницькому площею 244,7 кв.м. (право користування, належить батькові дружини Лисого);

кімнатою в приміщеннях Подільського державного аграрно-технічного університету в Кам’янець-Подільському площею 20 кв.м.

Мешкає очільник ДУС у квартирі в Києві, яка належить сторонній особі. Площа не зазначена.

І Лисий, і його дружина Тетяна, згідно з декларацією, володіють корпоративними правами на ТОВ “Прага Страшніце Трейдинг” (Чехія).

За 2020 рік Лисий задекларував зарплату в ДУС понад 750 тисяч гривень. Заробітки його дружини не розкриті.

Також на момент декларування Лисий зберігав 29 тисяч доларів, 282,5 тисячі євро, 318 тисяч гривень, 5 тисяч чеських крон. Заощадження дружини не розкриті.