Ксенія Мартинова — дочка партнера Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у групі "Приват" Олексія Мартинова та колишня дружина нардепа з фракції "Слуги народу" Олександра Трухіна — потрапила в ДТП та уникла відповідальності за це.

Про це повідомила заступниця головного редактор Kyiv Post Ольга Руденко.

Як сповіщалося, 23 серпня з’явилася інформація про дорожньо-транспортну пригоду за участю народного депутата з парламентської фракції “Слуги народу” Олександра Трухіна. Нардеп, за повідомленнями, “виглядав так, ніби був напідпитку, але пройти тест на вміст алкоголю він відмовився”. Згодом близько тридцяти українських медіа видалили повідомлення про це. Деякі видання повідомляли, що їм пропонували видалити новину на комерційній основі.

За словами Руденко, Олександр Трухін певний час був одружений з Ксенією Мартиновою. Журналістка опублікувала фото з їхнього весілля.

Наразі Ксенії 30 років. Її батько — Олексій Мартинов є співвласником групи “Приват”, був членом наглядової ради “ПриватБанку” з 2001 року, є керівником ТОВ “Солм ЛТД”, що займається феросплавним бізнесом групи “Приват”. У 2019 році “НВ” оцінило його статки у 602 млн доларів, тож він потрапив до рейтингу найбагатших українців. У 2008 році видання “Кореспондент” внесло Ксенію Мартинову до рейтингу найзаможніших нащадків України.

Руденко нагадала, що 11 жовтня 2009 році Ксенія Мартинова потрапила у ДТП. На позашляховику Infiniti збила 62-річну жінку і втекла, писало видання “Сьогодні“, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

“Якщо Олександр Трухін захоче отримати майстер-клас про те, як уникнути відповідальності за ДТП, йому не потрібно далеко ходити. Можна просто зателефонувати своїй колишній дружині, Ксенії Мартинової. Зараз це вже якось призабули, але у 2009 році Ксенія Мартинова прогриміла в Дніпрі. Вона на смерть збила 62-річну жінку, яка о 7 ранку переходила дорогу на жовте світло біля місцевого університету. Ксенія кудись поспішала на своєму помаранчевому Infiniti. Тоді писали, що вона спочатку зникла з місця ДТП, але потім повернулася, а незабаром навіть потрапила на нервовому ґрунті в лікарню. Правда, через два місяці її вже фотографували разом з татом, в місцевому театрі, на гастролях вистави Безрукова”, — нагадала Руденко.

Відповідальності за смертельне ДТП Мартинова так і не понесла.

“Чи варто казати, що у Ксенії все добре? Слід цієї справи втрачається у 2012 році, коли місцеві ЗМІ написали, що поліція як і раніше шукає свідків події. А Ксенія живе, подорожує, захоплюється верховою їздою. Нерви заспокоїлися. В її Instagram є відео, де вона співає в караоке за кермом машини. До речі, теж Infiniti”, — написала Руденко.

Зауважимо, знайти підтверджень того, що Трухін був одружений із Мартиновою, нам не вдалося. Найраніші дописи дочки бізнесмена в соцмережах датовані 2011-м роком, спільних фотографій із майбутнім “слугою” на її сторінці немає. У найдавнішій декларації нардепа зазначена як дружина Лілія Трухіна, з якою він виховує син.

Однак зв’язок Трухіна із родиною Мартинова простежується також через їхній спільний бізнес. За інформацією ЗМІ, Трухін разом з Мартиновим у 2012 році заснував воднолижний клуб “Сентоза”. Станом на 2014 рік Трухін був директором клубу.

Наразі бенефіціарним власником клубу є Ксенія.