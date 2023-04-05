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Ексдиректору заводу «Антонов», чиї дії призвели до знищення «Мрії», повідомлено про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому генеральному директору державного підприємства "Антонов", чиї дії призвели до знищення літака Ан-225 "Мрія".

Середа, 5 квітня 2023, 16:57
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Зображення: telegram/Національна поліція України

Про це інформує пресслужба СБУ та Нацполіції.

Під час розслідування було встановлено, що на початку минулого року керівник держпідприємства мав організувати своєчасну евакуацію повітряного судна з Гостомельського аеродрому. Для забезпечення захисту літака його мали переправити до аеропорту у місті Лейпциг у Німеччині.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення РФ Ан-225 перебував у належному технічному стані, який дозволяв виконати переліт за межі України.

Натомість гендиректор компанії не дав відповідну вказівку щодо евакуації “Мрії” за кордон. Такі злочинні дії гендиректора призвели до знищення українського транспортного літака. За даними СБУ, вартість державних збитків становить 8,4 млрд грн.

Крім того, ексдиректор заводу “Антонов” не забезпечив своєчасне продовження договору страхування повітряного судна. Через це держпідприємство втратило понад 42 мільйони гривень у вигляді компенсаційних страхових виплат.

На підставі зібраних доказів колишньому гендиректору державного підприємства “Антонов” повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки).

Зображення: telegram/Національна поліція України

Зауважимо, що раніше слідчі СБУ повідомили фігуранту і двом його спільникам про підозру за ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

Теги: аеродром, Ан-225, воєнні злочини РФ, ДП Антонов, знищення "Мрії", літак "Мрія", підозра, повномасштабна війна, російсько-українська війна - наслідки, СБУ

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