Після залишення посади голови коворкінг-гиганту WeWork його співзасновник Адам Ньюман розпродає своє майно в Каліфорнії за мільйони доларів.

Про це повідомляє портал, присвячений елітній нерухомості, Mansion Global.

Адам Ньюман, співзасновник і колишній генеральний директор WeWork, який був відправлений у відставку після того, як компанія опинилася на межі банкрутства, почав розпродавати свої коштовні маєтки.

У березні поточного року родина Ньюмана вже продала дім у Хемптонсі (штат Нью-Йорк). Наразі вони також продають пентхаус, розташований в Нью-Йорку, за $37,5 мільйонів доларів.

У серпні був виставлений на продажу ще один маєток родини, розташований на пагорбах у Марині (Каліфорнія), приблизно в 16 кілометрах на північ від мосту Золоті ворота. Його вартість — $27,5 млн.

Площа маєтку — близько 1,4 тисяч квадратних метрів. З них близько 3 тисяч квадратних метрів — площа основного будинку. У ньому 5,5 ванних кімнат і сім спалень. Також є гостьовий будинок з двома спальнями.

У маєтку також розташувалися студія йоги, критий майданчик для ракетболу, кінотеатр, басейн та музична студія.

Як повідомляє видання Variety, раніше цей маєток належав відомому організатору концертів Біллу Грему, який загинув у 1991 році.

Цей особняк відомий за назвою “Гітарний будинок”. Він отримав таку назву через його форму.

Переоблаштуванням будинку займався відомий екоархітектор Сім Ван дер Рін.