Про це повідомляє портал, присвячений елітній нерухомості, Mansion Global.
Адам Ньюман, співзасновник і колишній генеральний директор WeWork, який був відправлений у відставку після того, як компанія опинилася на межі банкрутства, почав розпродавати свої коштовні маєтки.
У березні поточного року родина Ньюмана вже продала дім у Хемптонсі (штат Нью-Йорк). Наразі вони також продають пентхаус, розташований в Нью-Йорку, за $37,5 мільйонів доларів.
У серпні був виставлений на продажу ще один маєток родини, розташований на пагорбах у Марині (Каліфорнія), приблизно в 16 кілометрах на північ від мосту Золоті ворота. Його вартість — $27,5 млн.
Площа маєтку — близько 1,4 тисяч квадратних метрів. З них близько 3 тисяч квадратних метрів — площа основного будинку. У ньому 5,5 ванних кімнат і сім спалень. Також є гостьовий будинок з двома спальнями.
У маєтку також розташувалися студія йоги, критий майданчик для ракетболу, кінотеатр, басейн та музична студія.
Як повідомляє видання Variety, раніше цей маєток належав відомому організатору концертів Біллу Грему, який загинув у 1991 році.
Цей особняк відомий за назвою “Гітарний будинок”. Він отримав таку назву через його форму.
Переоблаштуванням будинку займався відомий екоархітектор Сім Ван дер Рін.
“У порівнянні з більш традиційним будинком, він більше нагадує екологічне відступлення від п’ятизіркового готелю”, — вважають журналісти.
- Раніше #Букви розповідали про найкоштовніший технологічний стартап в США WeWork, його співзасновника Адама Ньюмана і те, як компанія ледь не стала банкрутом лише за 6 тижнів.