Відповідний наказ підписав начальник ГУР Кирило Буданов, повідомили в пресслужбі відомства.

За даними розвідки, Захарченко та ексвійськові були нагороджені за виконання окремих розвідувальних завдань за часів злочинного режиму Віктора Януковича.

“У рамках виконання Указу Президента України від 27 лютого 2021 року “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2021 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” очільник розвідувального органу вітчизняного оборонного відомства полковник Кирило Буданов своїм наказом позбавив відомчих відзнак ГУР МО України осіб, які були нагороджені за виконання окремих розвідувальних завдань за часів злочинного режиму Віктора Януковича”, – йдеться в повідомленні.

Такими особами є:

Сергій Єлісєєв – колишній начальник штабу – перший заступник командувача Військово-Морських Сил ЗС України;

Дмитро Шакуро – колишній начальник штабу – перший заступник командувача Військово-Морських Сил ЗС України;

Віталій Захарченко – колишній Міністр внутрішніх справ України.

1 березня президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції проти десяти колишніх силовиків, серед яких ексглава МВС Віталій Захарченко.