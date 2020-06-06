Колишній голова апарату Білого дому Джон Френсіс Келлі погодився з думкою ексміністра оборони США Джеймса Меттіса про те, що президент Дональд Трамп намагається розділити США.

Про це повідомляє CNN.

У середу, 3 червня, Джеймс Меттіс, розкритикував Трампа через загрозу розгорнути регулярні війська для придушення масових протестів проти расизму і поліцейської агресії.

За словами Меттіса, президент “намагається розділити” американців.

“Дональд Трамп – перший президент в моєму житті, який не намагається об’єднати американський народ, навіть не претендує на це. Замість цього він намагається розділити нас. Ми є свідками наслідків трьох років навмисних зусиль [в цьому напрямку]. Ми є свідками наслідків трьох років без зрілого керівництва”, – заявив він.

Келлі в інтерв’ю колишньому директору з комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі погодився з думкою Меттіса.

“Я згоден з ним”, – сказала він.

Келлі також зазначив, що він застеріг Трампа від ідеї використовувати правоохоронні органи для очищення площі Лафайет.

“Я б посперечався проти цього, рекомендував не робити цього. Я б сказав, що кінцевий результат цього був передбачуваний”, – додав він.

За словами ексголови апарату Білого дому, важливо зосередитися на характері чиновників, коли громадськість приймає рішення про те, кого обирати.

“Я думаю, що нам потрібно більш уважно дивитися на того, кого ми обираємо. Я думаю, що ми повинні подивитися на людей, які балотуються на посаду і відфільтрувати: який їхній характер? Яка їхня етика?”- сказав він.

Нагадаємо, у Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.