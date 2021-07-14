Про це розповідають #Букви з посиланням на допис Андрія Богдана у Facebook.

Увагу Богдана привернув підпис Авакова у заяві “Честь маю”.

“Мене тепер багато хто питає, що означає “честь маю”. Думаю десь так”, – написав колишній голова ОПУ.

До тексту він додав мем.

Заяву голови МВС про відставку мають розглянути у залі Верховної Ради.

Як сповіщалося, 13 липня міністр-рекордсмен Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади очільника міністерства внутрішніх справ. Ввечері вівторка відбулося засідання фракції “Слуги народу” у парламенті, на якому президент Володимир Зеленський запропонував Дениса Монастирського, голови комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, як нового міністра внутрішніх справ. І він погодився.

Як народний депутат Монастирський запам’ятався великою кількістю законодавчих ініціатив, а також тим, що підтримував суперечливі законопроєкти президента та уряду про підвищення податків та акцизів та про податкову амністію.