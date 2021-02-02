Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
За даними слідства, колишній високопосадовець звернувся до невстановлених осіб з проханням видати йому завідомо підроблений документ – диплом про вищу освіту. Для створення такого документу Кудрявцев надав свої анкетні дані.
Після отримання підробленого диплому, підозрюваний звернувся до Міністерства освіти і науки України з метою отримання свідоцтва про визнання іноземного документу про освіту на території України. Також він використав цей диплом під час призначення на посаду голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України.
У прокуратурі зазначають, що неодноразово викликали Олексія Кудрявцева для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, але він жодного разу не з’явився. Тому його оголошено у розшук.
Раніше Олексій Кудрявцев в інтерв’ю #Буквам повідомив, що прокуратура та ДБР намагаються вручити йому підозру в рамках незаконно відкритого кримінального провадження.
“І ось знову вони відкрили справу про нібито підробку диплома. Давайте я процитую повідомлення від мого адвоката (дістає телефон, читає): Політичний мотив цієї справи підтверджується очевидно незаконними діями прокуратури та слідчих ДБР: – Справа по так званій підробці диплому неодноразово закривалася слідчими прокуратури, поліції та ДБР, але за скаргами кишенькової громадської організації слідство поновлювалося… По всіх статтях обвинувачення минули строки давності: за ч. 4 ст. 358 ККУ – строк давності закінчився у 2018 році, а за ч. 1 ст. 366 ККУ – у травні 2020 року. Це означає, що після закінчення строків давності прокурора та слідчі уже не мають повноважень проводити слідство та оголошувати особі підозру. Єдиними правомірним рішенням у такому випадку є закриття кримінальної справи; – Справа по суті є безперспективною”, – сказав він.
- Колишній голова Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев заявив, що вранці 17 грудня до нього приїжджали співробітники прокуратури та Державного бюро розслідувань. Під час візиту самого Кудрявцева вдома не було, але прокуратура та ДБР залишили йому 3 повістки.