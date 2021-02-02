Київська міська прокуратура повідомила про підозру колишньому голові Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексію Кудрявцеву за фактом вчинення пособництва у підробленні офіційного документу та його використанні при призначенні на посаду. Це злочини за ч. 5 ст. 27, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

За даними слідства, колишній високопосадовець звернувся до невстановлених осіб з проханням видати йому завідомо підроблений документ – диплом про вищу освіту. Для створення такого документу Кудрявцев надав свої анкетні дані.

Після отримання підробленого диплому, підозрюваний звернувся до Міністерства освіти і науки України з метою отримання свідоцтва про визнання іноземного документу про освіту на території України. Також він використав цей диплом під час призначення на посаду голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

У прокуратурі зазначають, що неодноразово викликали Олексія Кудрявцева для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, але він жодного разу не з’явився. Тому його оголошено у розшук.

Раніше Олексій Кудрявцев в інтерв’ю #Буквам повідомив, що прокуратура та ДБР намагаються вручити йому підозру в рамках незаконно відкритого кримінального провадження.

“І ось знову вони відкрили справу про нібито підробку диплома. Давайте я процитую повідомлення від мого адвоката (дістає телефон, читає): Політичний мотив цієї справи підтверджується очевидно незаконними діями прокуратури та слідчих ДБР: – Справа по так званій підробці диплому неодноразово закривалася слідчими прокуратури, поліції та ДБР, але за скаргами кишенькової громадської організації слідство поновлювалося… По всіх статтях обвинувачення минули строки давності: за ч. 4 ст. 358 ККУ – строк давності закінчився у 2018 році, а за ч. 1 ст. 366 ККУ – у травні 2020 року. Це означає, що після закінчення строків давності прокурора та слідчі уже не мають повноважень проводити слідство та оголошувати особі підозру. Єдиними правомірним рішенням у такому випадку є закриття кримінальної справи; – Справа по суті є безперспективною”, – сказав він.