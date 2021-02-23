Про це поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора.

Йдеться про підозру у розтраті чужого майна (136 млн грн) шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Зокрема, повідомлено про підозру колишньому першому заступнику голови правління “ПриватБанку” Володимиру Яценку, який напередодні намагався залишити Україну на приватному літаку у напрямку Відня. Завдяки зусиллям правоохоронців літак здійснив посадку в аеропорту “Бориспіль”, де експосадовця було затримано.

Крім того, повідомлено про підозру колишньому голові правління банку. Прізвище в Офісі генпрокурора не озвучують. Як відомо, головою правління “ПриватБанку” до націоналізації був Олександр Дубілет (з 1997 по 2016 рік). Його син Дмитро Дубілет у 2019 році обіймав посаду міністра Кабміну.

Також про підозру повідомлено начальнику департаменту фінансового менеджменту, яка одночасно займала посаду першого заступника голови правління пов’язаної з банком юридичної особи.

Як інформує агентство “Інтерфакс-Україна” з посиланням на джерело в правоохоронних органах, йдеться про Олену Бичихіну, яка зазначена першим заступником голови правління СК “Інгосстрах” (Дніпро). За даними агентства, підозру вручено Яценку особисто, а Дубілету і Бичихіній – поштою.

“Слідством встановлено, що у грудні 2016 року троє колишніх високопосадовців банку, усвідомлюючи, що “ПриватБанк”, з урахуванням позиції власників його істотної участі, у найближчий час буде визнаний неплатоспроможним та перейде під контроль держави, та розуміючи, що у зв’язку із цим з 19 грудня 2016 року вони втратять контроль над грошовими коштами банку, підготували та реалізували злочинний план розтрати грошових коштів фінустанови. Він полягав у протиправному нарахуванні і виплаті додаткової винагороди – індексованої комісії у зв’язку із ростом курсу гривні до долару США на користь пов’язаної з банком юридичної особи по наявним депозитним договорам з нею. При цьому виплата такої комісії цими депозитними договорами та додатковими угодами до них не передбачалась”, – розповіли в Офісі генпрокурора.

У відомстві уточнили, що нарахування і виплата винагороди були заплановані в порушення вимог закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Зазначається, що для прикриття розтрати грошових коштів “ПриватБанку” троє ексвисокопосадовців “вирішили надати цим банківським операціям вигляду законних, посилаючись на начебто заздалегідь прийняте і погоджене рішення кредитного комітету банку від 2014 року, насправді підроблене “заднім числом”, та на рішення кредитного комітету банку від 16 грудня 2016 року, якими нібито ухвалено рішення про застосування нарахування і виплати індексованої комісії по депозитам на користь пов’язаної з банком юридичної особи”.

“Таким чином, підозрювані спричинили збитки у сумі 136 млн гривень”, – наголосили в Офісі генпрокурора.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, досудове розслідування – детективами Національного антикорупційного бюро України.

Як відомо, НАБУ розслідує справу про виведення багатомільярдних коштів з “ПриватБанку” до його націоналізації. Зокрема, банком було укладено кредитні договори з ознаками фіктивності та різним фірмам було перераховано десятки млрд гривень, раніше отриманих від держави під час реструктуризації.

Минулого року Артем Ситник зазначав, що в кримінальному провадженні стосовно “ПриватБанку” та його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова можуть почати оголошувати підозри.

У грудні минулого року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у кількох провадженнях щодо групи “Приват”.

Рішення про націоналізацію “ПриватБанку” в зв’язку з його неплатоспроможністю було прийнято українською владою в грудні 2016 року.

Причиною націоналізації стали дії колишніх власників, котрі виділяли значні кредити афілійованим особам. Результати незалежного розслідування компанії Kroll показали, що до націоналізації “ПриватБанк” мінімум протягом 10 років був об’єктом масштабних махінацій, що призвело до нанесення фінансовій установі збитків на суму мінімум $5,5 млрд.