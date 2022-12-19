Відповідне повідомлення глава польського уряду розмістив у Twitter.
Висловлюючи захоплення зимовими пейзажами столиці РФ, Кнайсль виставила фото Москви на своїй сторінці.
Своєю чергою, Моравецький не забарився з відповіддю, опублікувавши світлини засніженої України після серії масованих ракетних атак росіян, що занурили більшу частину країни у темряву та холод.
Київ і Харків на фотографіях – без світла. Також прем’єр Польщі показав українського армійця на тлі зруйнованої російськими ударами будівлі.
Snow, darkness, war.
Kiyv and Kharkiv https://t.co/bgDOA98JEP pic.twitter.com/BpUSjVSZQs
— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) December 17, 2022
Зауважимо, що посаду міністерки закордонних справ Кнайсль обіймала з 2017 до 2019 року. Влітку 2018 року весілля Кнайсль відвідав Путін, котрого вона “спонтанно” запросила на своє весілля.
У 2020 році з’ясувалося, що колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль писатиме колонки для російського пропагандистського мовника Russia Today (RT).
У травні Кнайсль подала заяву про відставку з посади члена ради директорів російської компанії “Роснефть”. В Австрії її критикували за те, що, попри збройну агресію РФ проти України, вона продовжувала працювати у російському держконцерні.
Згодом стало відомо, що Кнайсль, яка танцювала з президентом РФ Путіним на своєму весіллі та мала посаду члена ради директорів російської компанії “Роснефть”, емігрувала з Австрії через “смертельні погрози”, які надходили їй.
- Внаслідок нічної атаки росіян дронами по Києву кількість постраждалих зросла до трьох осіб. Поліція виявила уламки збитих безпілотників.
- 18 грудня Миколаївську область також атакували іранські дрони-камікадзе Shahed 136.
- 18 грудня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що комунальним службам Києва вдалося повністю відновити теплопостачання після нещодавніх масованих ракетних атак.
- В Австрії викрито шпигуна з Росії, який передавав Москві засекречені дані. Інформація, зокрема, стосувалася війни в Україні.