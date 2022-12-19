Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, котра емігрувала з країни, опублікувала фото зимової Москви, висловлюючи захоплення. Згодом, у відповідь прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розмістив світлини наслідків війни росіян проти України, зокрема зі знищеними об'єктами інфраструктури, нагадавши, що принесла РФ у сусідню країну.

Відповідне повідомлення глава польського уряду розмістив у Twitter.

Висловлюючи захоплення зимовими пейзажами столиці РФ, Кнайсль виставила фото Москви на своїй сторінці.

Своєю чергою, Моравецький не забарився з відповіддю, опублікувавши світлини засніженої України після серії масованих ракетних атак росіян, що занурили більшу частину країни у темряву та холод.

Київ і Харків на фотографіях – без світла. Також прем’єр Польщі показав українського армійця на тлі зруйнованої російськими ударами будівлі.

Зауважимо, що посаду міністерки закордонних справ Кнайсль обіймала з 2017 до 2019 року. Влітку 2018 року весілля Кнайсль відвідав Путін, котрого вона “спонтанно” запросила на своє весілля.

У 2020 році з’ясувалося, що колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль писатиме колонки для російського пропагандистського мовника Russia Today (RT).

У травні Кнайсль подала заяву про відставку з посади члена ради директорів російської компанії “Роснефть”. В Австрії її критикували за те, що, попри збройну агресію РФ проти України, вона продовжувала працювати у російському держконцерні.

Згодом стало відомо, що Кнайсль, яка танцювала з президентом РФ Путіним на своєму весіллі та мала посаду члена ради директорів російської компанії “Роснефть”, емігрувала з Австрії через “смертельні погрози”, які надходили їй.