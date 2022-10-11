Колишній міністр закордонних справ РФ Андрій Козирєв заявив, що "терор — це єдине, що залишилося" російському президенту Володимиру Путіну, "як і будь-якому жалюгідному терористу в світі".

Так він прокоментував CNN масовану ракетну атаку росіян 10 та 11 жовтня.

Путін завдав масованих ракетних ударів по Україні, тому що він “у розпачі, тому що зробив прорахунки”, — зазначив Козирєв кореспонденту CNN Джону Берману.

Козирєв детально описав, на його думку, “три головні прорахунки” Путіна.

“Перший, що Україну можна перемогти за два-три дні. По-друге, що США і Захід не прийдуть на допомогу українцям. І по-третє, що він повернув війну додому, коли оголосив цю мобілізацію”, – пояснив політик.

За його словами, російський лідер “у відчаї повертається до того, що робить: залякуванню, тобто погрозами ядерною зброєю — яку він не використовуватиме”.

Козирєв пояснив, чому не вважає, що Путін застосовуватиме ядерну зброю. На його переконання, господар Кремля — людина, тому “не хоче покінчити життя самогубством стратегічною ядерною зброєю”.

Довідка. Андрій Козирев (27 березня 1951, Брюссель, Бельгія) — російський державний і політичний діяч, дипломат, міністр закордонних справ РФ (1990—1996).