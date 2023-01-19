Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Коболєва, він розумів, що антикорупційні відомства України готують йому підозру.

У цей момент він перебував за межами України, однак повернувся, аби не було приводу для звинувачень, що він “кудись втік чи ховається”.

“Цього точно робити не збираюсь, а збираюсь доводити свою правоту”, – наголосив Коболєв.

Як відомо, 19 січня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру колишньому очільнику “Нафтогаз України”.

Його підозрюють у розкраданні коштів сумою понад 229 млн гривень у 2018 році.

За даними слідства, тодішній глава компанії у травні 2018 року, попри вимоги законодавства, видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення.