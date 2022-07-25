Оголошено про підозру в державній зраді колишнім міністру юстиції Олександру Лавриновичу та міністру закордонних справ Костянтину Грищенку. Причиною стали погодження так званих Харківських угод на користь Росії у квітні 2010 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Згаданим особам повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України).

Ексурядовці займали відповідні посади за часів Януковича. Слідство встановило, що у 2010 році вони діяли за попередньою змовою групи осіб – із тодішніми президентом та прем’єр-міністром. Вони своїми діями шкодили суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України.

Зокрема це стосується порушення Конституції України та Закону України “Про міжнародні договори України”. Харківські угоди відбувалися без фактичного розгляду проєкту Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави зацікавленими органами та без проведення обов’язкової правової експертизи. Вони погодили її без зауважень.

Через дії колишнього міністра юстиції та міністра закордонних справ було погоджено, підписано та ратифіковано Угоду. За нею на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння флоту Росії, а також його збільшення на території Криму, замість виведення з України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.