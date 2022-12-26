Про це повідомило пропагандистське видання “ТАСС”.
21 грудня Дмитро Рогозін дістав поранення в ресторані. Разом з ним постраждав так званий “глава уряду ДНР” Віталій Хоценко.
Російські пропагандисти повідомляли, що ексглава “Роскосмосу” отримав осколкове поранення м’яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць та осколкове поранення лівого стегна. Сам Рогозін заявив, що вище правої лопатки увійшов металевий осколок розміром 3×4 мм, але стосовно інших не йшлося.
Лікарі заявляли, що не зможуть дістати осколок снаряда із тіла ексглави Роскосмосу. Його перевезли з Донецька до медзакладу до Ростова-на-Дону. Пізніше повідомляли, що його мають транспортувати до Москви.
Нині Рогозін готується до операції.
“Я лежу, готуюся до операції, завтра вона повинна пройти. Осколок у шийному хребці. Залишати не можна через можливий параліч. І витягувати теж проблема. Думають (як витягти осколок)”, — заявив він.
- Ексголова “Роскосмосу” Дмитро Рогозін отримав поранення під час святкування свого дня народження у ресторані тимчасово окупованого Донецька. Згодом у соцмережах опублікували наслідки вибуху у ресторанно-готельному комплексі Шеш-Беш.
- У липні 2022 року президент РФ Володимир Путін звільнив Дмитра Рогозіна з посади голови “Роскосмосу” і призначив на його місце Юрія Борисова.