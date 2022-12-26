Ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін, який потрапив під обстріл в окупованому Донецьку під час святкування дня народження, розповів, що йому може загрожувати параліч.

Про це повідомило пропагандистське видання “ТАСС”.

21 грудня Дмитро Рогозін дістав поранення в ресторані. Разом з ним постраждав так званий “глава уряду ДНР” Віталій Хоценко.

Російські пропагандисти повідомляли, що ексглава “Роскосмосу” отримав осколкове поранення м’яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць та осколкове поранення лівого стегна. Сам Рогозін заявив, що вище правої лопатки увійшов металевий осколок розміром 3×4 мм, але стосовно інших не йшлося.

Лікарі заявляли, що не зможуть дістати осколок снаряда із тіла ексглави Роскосмосу. Його перевезли з Донецька до медзакладу до Ростова-на-Дону. Пізніше повідомляли, що його мають транспортувати до Москви.

Нині Рогозін готується до операції.

“Я лежу, готуюся до операції, завтра вона повинна пройти. Осколок у шийному хребці. Залишати не можна через можливий параліч. І витягувати теж проблема. Думають (як витягти осколок)”, — заявив він.