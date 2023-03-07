Ексголова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура арештувала його рахунки, через що він не має змоги заплатити заставу у розмірі 229 мільйонів гривень. У САП його твердження заперечують.

Про це він написав у своєму Facebook.

Коболєв зауважив, що отримав повідомлення перед новим роком. Після того, як повідомив, що після новорічних свят приїде “говорити про гроші від західних партнерів на відновлення України”.

“САП, звичайно ж, зараз скаже “Ой, це не ми”. А хто? І чому? І на яких підставах? Бо мені досі офіційної відповіді не надали”, – йдеться в повідомленні Коболєва.

До свого допису він долучив скриншот смс-повідомлень, а також коментар голови “Центру протидії корупції” Віталія Шабуніна.

Раніше у САП заявили, що Коболєв станом на 7 березня 2023 року не вніс заставу у розмірі 229 мільйонів гривень. Там запевнили, в НАБУ і САП “відсутні будь-які ініціативи щодо блокування рахунків підозрюваного, які б перешкоджали йому використовувати наявні в нього фінансові активи”.

ДОВІДКА. 19 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у розкраданні коштів колишньому керівнику НАК “Нафтогаз України”.

Як раніше повідомляли #Букви, суддя Вищого антикорупційного суду України визнав підозру щодо незаконного нарахування премії необґрунтованою.

Натомість 1 березня встановлено, що слідчий суддя раніше ухвалив незаконне рішення і його скасували, а підозра від антикорупційних органів Андрію Коболєву є обґрунтованою.

1 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду обрала колишньому голові НАК “Нафтогаз” Андрію Коболєву запобіжний захід у вигляді застави у 229 млн грн.