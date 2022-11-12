Вчора, 11 листопада наглядова рада ПрАТ "Укрфінжитло" призначила Євгена Мецгер, якого визнали винним у справі нападу на журналістів "Схем", головою правління.

Про це зазначається в системі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Раніше Мецгер був головою правління Укрексімбанку, проте звільнився з посади після скандалу з нападом на журналістів.

Також він говорив, що не проти у майбутньому обіймати державну посаду, “якщо випаде така нагода” і в нього “буде таке бажання”.

ДОВІДКА: 4 жовтня 2021 року під час інтерв’ю з Євгеном Мецгером журналіст “Схем” запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню “ДНР”. Мецгеру не сподобалося запитання і він наказав охороні “забрати камери” в журналістів та “дістати з них касети”.

Після цього наказу Мецгера співробітники банку застосували фізичну силу до оператора “Схем”, відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.

Водночас в “Укрексімбанку” заявили, що журналісти програми “Схеми” намагалися протиправно заволодіти даними з обмеженим доступом і використовували незаконні методи отримання інформації. Установа планує звернутися до правоохоронців.

Попри те, що співробітники банку забрали у журналістів камери й видалили відео, “Схеми” за допомогою технічних спеціалістів зуміли відновити кадри нападу під час інтерв’ю в державному “Укрексімбанку”.

Вже 6 жовтня 2021 року голова правління “Укрексімбанку” Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування після нападу на журналістів програми “Схеми” та перепросив за свою поведінку.

7 жовтня 2021 року Голосіївське управління поліції за погодженням прокурорів вручило повідомлення про підозру голові правління “Укрексімбанку” Євгену Мецгеру та охоронцю банку за напад на журналістів “Схем”. Наступного дня Євгену Мецгеру повідомили про нову підозру, інкримінуючи перешкоджання діяльності журналістів та незаконне утримання людей.

11 жовтня 2021 року голова правління державного “Укрексімбанку” Євген Мецгер написав заяву про звільнення. Того ж дня суд обрав запобіжні заходи трьом працівникам державного “Укрексімбанку”.

Також 11 жовтня 2021 року наглядова рада державного “Укрексімбанку” звільнила Євгена Мецгера, підозрюваного в злочині проти журналістів, з посади голови правління.

2 листопада 2021 року правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми “Схеми” у приміщенні державного “Укрексімбанку”.

Водночас 11 листопада 2021 року стало відомо, що директора департаменту банківської безпеки “Укрексімбанк” Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осіпова, які застосували силу до журналістів програми “Схеми”, поновили на посадах. Співробітники банку їхнє повернення зустріли оплесками.

Однак вже 13 листопада 2021 року Тельбізова та Осіпова звільнили з “Укрексімбанку.”

У понеділок, 29 листопада 2021 року о 15:00 у Голосіївському районному суді міста Києва відбулось перше засідання у справі щодо нападу на знімальну групу “Схем” в “Укрексімбанку”. Під час підготовчого засідання суду обвинувачені своєї провини не визнали.