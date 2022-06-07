Про це повідомляє пресслужба Управління Служби безпеки України Херсонської області.
З початку повномасштабної російсько-української війни підозрюваний добровільно співпрацював з окупантами та надавав допомогу в підривній діяльності проти України.
Зокрема, організував передачу паливно-мастильних та будівельних матеріалів на потреби військ РФ, щоби забезпечити ведення бойових дій та формування оборонних позицій ворога на території Херсонської області.
Крім того, дозволив на території підконтрольного підприємства розміщення та зберігання ворожої військової техніки та бойових комплектів, які використовуються для обстрілів позицій ЗСУ та мирного населення.
- Раніше окупанти пограбували торговий центр у Херсоні. Російські військові вивозять викрадене майно до тимчасово окупованого Криму.
- Водночас російські чиновники обговорюють інтеграцію окупованих ними українських територій до Російської Федерації – йдеться про тимчасово окуповані Херсон і Запоріжжя.
- Нагадаємо, що американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що Херсонська область є надзвичайно важливою територією, яка буде визначати подальшу долю повномасштабної російсько-української війни. Українське командування розуміє це, тому здійснює успішний контрнаступ на Херсонщині, поки президент РФ кинув всі сили на захоплення Донецької та Луганської областей.