Колишньому керівнику Херсонської ОДА оголосили підозру в державній зраді. Підозрюваного призначили на посаду ще в період президентства Віктора Януковича.

Про це повідомляє пресслужба Управління Служби безпеки України Херсонської області.

З початку повномасштабної російсько-української війни підозрюваний добровільно співпрацював з окупантами та надавав допомогу в підривній діяльності проти України.

Зокрема, організував передачу паливно-мастильних та будівельних матеріалів на потреби військ РФ, щоби забезпечити ведення бойових дій та формування оборонних позицій ворога на території Херсонської області.

Крім того, дозволив на території підконтрольного підприємства розміщення та зберігання ворожої військової техніки та бойових комплектів, які використовуються для обстрілів позицій ЗСУ та мирного населення.