Колишньому голові Держслужби геології і надр України повідомлено про підозру у грубому порушенні законодавства про працю та службовому підробленні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що підозрюваний у 2019 році незаконно звільнив з посади начальника юридичного управління служби, внісши завідомо неправдиві відомості в офіційний документ – наказ про підстави звільнення.

Екс-глава служби, знаючи, що співробітник була відсутня на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, і, не дочекавшись надання документів про фактичну кількість днів непрацездатності, звільнив її.

Фото: Офіс генпрокурора

“При цьому звільнення відбулося б з підстав перебування на лікарняному понад 150 календарних днів протягом року. Тим самим, ним були грубо порушені норми законодавства про працю, оскільки фактична кількість днів, на які були видані лист тимчасової непрацездатності, склала 144 дні”, – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Офіс генпрокурора не називає імені підозрюваного, але LB.ua уточнює, що йдеться про Олега Кирилюка, який обіймав цю посаду із 2017-го до вересня 2019 року. На початку вересня 2019 року він звільнив керівницю юридичного управління Крістіну Браіловську, мотивувавши своє рішення її відсутністю на роботі протягом 150 днів.

З листопада 2019 року керівником служби є Роман Опімах.