Приватний детектив сфотографував ексголову правління “ПриватБанку” Олександра Дубілета поруч з його будинком в Ізраїлі.

Про це повідомляє ізраїльське видання Сalcalist.

Зазначається, що фото зроблене у Герцлії біля будинку Дубілета. Він вийшов зі свого маєтку та вирушив на пляж.

Видання пише, що світлину зробили під час спостереження, яке ізраїльські слідчі ведуть у рамках “складного міжнародного розслідування за участі спецслужб усього світу й у співпраці з правоохоронними органами”.

Додамо, що в елітному районі Герцлія розташована й вілла олігарха Ігоря Коломойського – ексвласника “Приватбанку”.

Нагадаємо, 23 лютого було повідомлено про підозру колишньому голові правління “ПриватБанку” Олександру Дубілету, його першому заступнику Володимиру Яценку та начальниці департаменту фінансового менеджменту, яка одночасно обіймала посаду першого заступника голови правління пов’язаної з банком юридичної особи Олені Бичихіній.

Йдеться про справу щодо розтрати чужого майна (136 млн грн) шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

2 червня Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення щодо заочного арешту колишнього голови правління “ПриватБанку” Олександра Дубілета. Наразі він перебуває у розшуку.