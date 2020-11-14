Колишнього працівника компанії Microsoft, громадянина України Володимира Квашука, який вкрав цифрову валюту на суму більше 10 мільйонів доларів, засудили до дев'яти років позбавлення волі.

Про це пише GeekWire.

Квашук пропрацював в Microsoft з 2016 по 2018 рік. Скориставшись програмою тестування платформи роздрібних онлайн-продажів Microsoft, він вкрав “збережені в валюті цінності”, такі як подарункові карти, і потім перепродав їх в інтернеті.

Щоб приховати джерело збагачення, Квашук використовував службу, яка робить відстеження цифрової валюти практично неможливим. Він також скористався обліковими записами електронної пошти, пов’язаними з іншими співробітниками.

Квашук використовував кошти для власного збагачення. Зокрема, він купив будинок на березі озера за $1,6 млн і автомобіль Tesla за $160 тисяч.

Після семи місяців незаконної діяльності Квашук перевів на свій банківський і інвестиційний рахунку близько 2,8 мільйона доларів в біткойнах.

У травні 2018 року Квашука викрили, а через місяць його звільнили.

В ході п’ятиденного судового розгляду Квашук заявив, що не мав наміру обдурити Microsoft, і стверджував, що працює над “спеціальним проєктом в інтересах компанії”.

Квашук був засуджений в лютому. Він зобов’язаний виплатити $8,3 млн компенсації, а після тюремного ув’язнення може бути депортований.